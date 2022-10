Magie per la ricerca: standing ovation in Auditorium

Si è conclusa con una standing ovation delle oltre 300 persone presenti l’11esima edizione del gala show "Magie per la ricerca" il cui fine è raccogliere fondi per sostenere i progetti di ricerca della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (Ffc).

Magie per la ricerca: torna lo show per combattere la fibrosi cistica

L’evento si è tenuto venerdì 14 ottobre 2022 nell'auditorium di via Boccaccio a Cerro Maggiore. Presentato dall’artista e scrittore legnanese Roberto Bombassei, lo show ha visto la partecipazione di diversi artisti e ospiti d’eccezione. Ad aprire la serata è stata la docente Annalisa Lancellotti, cofondatrice con il marito Roberto della delegazione Altomilanese Legnano di Ffc. Le sue parole hanno toccato tutti i presenti: “Se la fibrosi cistica è una malattia che si eredita, l’entusiasmo dei volontari è una virtù che contagia… Sono passati nove anni da quando è nata Francesca, la nostra secondogenita, affetta da fibrosi cistica. Sono stati per noi anni duri, difficili e, inizialmente, traumatici. Ma, fin da subito, abbiamo reagito. Abbiamo dovuto imparare da zero tutto quello che serve, ancora oggi, per rendere la sua vita meglio di quanto possa essere. A piccoli passi abbiamo scoperto un mondo nuovo con il coraggio di affrontare i momenti difficili, con l’amore di vivere quelli belli, con la speranza di intravedere oggi una luce che stiamo raggiungendo con l’aiuto di tutti voi, ma soprattutto con la magia che ci ha portati qui anche questa sera all'11esima edizione di 'Magie per la ricerca' i cui proventi andranno ai progetti presentati e da noi adottati di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. Ricordiamo che si è ricchi perché si dona, non si dona perché si è ricchi".

Danza, magia e il punto sulla ricerca per arrivare a una cura per tutti

Mentre il pubblico applaudiva con commozione, ecco entrare il corpo di ballo della Ballet art school di Legnano capitanati da Sofia Fusco in un'emozionante danza classica. Subito dopo l’incredibile fantasista Tittix, con cambi d’abito velocissimi e un’innata simpatia, il maestro Camy con un numero poetico. Ancora danza, questa volta moderna, con incredibili e coreografiche movimenti. Roberto Bombassei ha chiamato sul palco la dottoressa Nicoletta Pedemonte, vicedirettrice scientifica di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, che ha spiegato in maniera semplice che cos’è la fibrosi cistica e che cosa, oggi, la ricerca sta facendo per riuscire ad arrivare a una cura per tutti. Presenti tra il pubblico il sindaco di Cerro Maggiore Giuseppina Berra e l’imprenditore legnanese Fabio Lusardi, amico e sostenitore di Ffc Altomilanese fin dagli inizi. Sul palco, infine, il campione del mondo Vittorio Belloni, tutte le ragazze del corpo di ballo e, per finire, il geniale e "pazzo" artista Davide Nicolosi che, chiamando tutti a raggiungerlo, ha chiuso con Roberto Bombassei e sua moglie Annalisa Lancellotti l’undicesima edizione del gala show.

"Grazie a tutti, la ricerca va avanti anche grazie a queste iniziative"

"Ringraziamo tutto il pubblico che ancora una volta ha dimostrato affetto e partecipazione alla nostra mission - ha detto Bombassei nel suo ruolo di presidente di Ffc Altomilanese - Desideriamo ringraziare Ffc per il supporto, i miei genitori Francesco e Rosangela per il prezioso aiuto, Alessandro e Annalisa Mastelli per il loro supporto, l’azienda Colombo Magno, Ottico del centro, centro giovanile San Vittore Olona calcio, Grillo gestione immobiliare e tutti gli artisti presenti che da anni sostengono le nostre iniziative". Conclude il presidente: "La cura per tutti, motto della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, va avanti grazie a questo genere di iniziative. Passo dopo passo arriveremo a trovare la soluzione. Seguiteci nei nostri prossimi progetti che serviranno a finanziare i nuovi progetti di ricerca".