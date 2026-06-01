Magenta Run, centrato l’obiettivo: quasi 500 partecipanti

Magenta Run, buona la prima: circa 500 iscritti alla corsa che ha riportato il grande podismo in città dopo due anni di assenza.

Magenta Run, buona la prima

Si è svolta ieri, domenica 31 maggio, la prima edizione della manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Circuito Running Asd e Lago d’Orta Sport & Events, che ha richiamato centinaia di partecipanti lungo il percorso di 10 chilometri attraverso le vie cittadine.

Così l’assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello:

«Siamo molto soddisfatti dell’esito della Magenta Run, che ha registrato una grande partecipazione con circa 500 iscritti. I runner hanno apprezzato particolarmente il percorso, che ha consentito di attraversare la città dal centro storico alle zone più periferiche. Come Amministrazione avevamo l’obiettivo di riportare, dopo anni, una gara podistica nella nostra città e di offrire a cittadini e appassionati una mattinata all’insegna dello sport e della valorizzazione del territorio».

L’evento ha segnato il ritorno di una manifestazione podistica a Magenta dopo due anni di assenza. La gara, omologata Fidal per la parte competitiva e affiancata da una prova non competitiva aperta a tutti, si è sviluppata lungo un percorso cittadino di 10 chilometri con partenza e arrivo in viale Matteotti, attraversando sia il centro storico sia numerosi quartieri della città. La partecipazione ha sostanzialmente raggiunto l’obiettivo che gli organizzatori si erano prefissati alla vigilia, quando avevano indicato una quota compresa tra 400 e 500 iscritti per questa prima edizione, pensata come punto di partenza per un appuntamento destinato a crescere negli anni.

Il grazie agli oltre 80 volontari

L’assessore Cuciniello prosegue:

«Desidero inoltre sottolineare l’ottima collaborazione con Circuito Running asd, Lago d’Orta Sport &Events che hanno contribuito in modo determinante alla riuscita della manifestazione. Un sentito ringraziamento va anche agli oltre 80 volontari delle associazioni cittadine, presenti lungo il percorso per garantire la sicurezza dei partecipanti, e a tutti gli uffici comunali coinvolti nell’organizzazione dell’evento. Il loro impegno, la loro disponibilità e il loro spirito di servizio sono stati fondamentali per il successo della giornata».

L’esito de ella prima edizione sembra dunque confermare l’interesse della città per il ritorno di un appuntamento sportivo che mancava che l’Amministrazione comunale punta ora a consolidare nel calendario degli eventi cittadini. Una scommessa decisamente vinta.