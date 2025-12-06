Luminarie, albero addobbato e canti dei bambini accendono il Natale

A Bareggio si è acceso il Natale.

Si è acceso il Natale di Bareggio

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 5 dicembre, sono stati tanti i cittadini che si sono raccolti in piazza Cavour per assistere all’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale. La cerimonia è stata accompagnata dai canti dei bambini delle classi terze della scuola primaria Rodari. Oltre all’Amministrazione comunale, erano presenti il parroco don Luca Nichelini e il consigliere regionale Silvia Scurati. A seguire c’è stato un rinfresco offerto a tutti i presenti e i bambini hanno ricevuto una piccolo regalo.

Il “grazie” del sindaco

Così il primo cittadino:

“Un ringraziamento alle maestre e ai bambini che ci hanno accompagnato coi loro canti natalizi, al parroco don Luca per la benedizione, a La Corte – Associazione Eventi Bareggio – che ha offerto panettone e pandoro e a Volti Ambrosiani che ha donato un piccolo omaggio a tutti i bimbi”.

E ora la mostra dei presepi

Gli appuntamenti natalizi proseguono domani, domenica 7 dicembre, alle 15.30 nella chiesetta di via Battisti con l’inaugurazione della storica mostra dei presepi che rimarrà aperta fino all’Epifania. Sabato 13 e domenica 14 dicembre sarà la volta dei mercatini di Natale, accompagnati da tante altre iniziative in piazza.