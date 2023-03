Legnano capitale della letteratura storica: in arrivo grandi firme

Grandi firme della narrativa e della saggistica storica in arrivo a Legnano.

Letteratura storica: una tre giorni di incontri a Legnano

E' partito il conto alla rovescia per "La storia tra le righe", kermesse all'insegna della letteratura storica promosso dalla Fondazione Palio di Legnano per venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 aprile 2023 nell'ambito del ricco calendario di appuntamenti culturali che si articolano lungo tutto il 2023, con lo scopo di "far durare il Palio tutto l'anno", nella convinzione che non sia solo corsa ma anche cultura.

"Legnano vanta un fatto storico unico, che la città ricorda e celebra ogni anno, ma che è fondamentale per la storia del Paese Italia. Non per niente è citato nell'inno nazionale. Dunque la nostra città è la sede naturale di un festival che faccia cultura e che parli di storia. E noi abbiamo pensato di partire dalla letteratura, intesa in senso ampio: dalla narrativa alla saggistica, ai libri per bambini".

A parlare così è Amanda Colombo, direttrice artistica del festival "La storia tra le righe", presentato oggi, martedì 7 marzo 2023, nella Sala degli stemmi del municipio.

Da Simoni a Colombo, passando per Pepe, Buticchi e Cereda

"Il programma, molto vario e con ospiti di grandissima caratura, sarà articolato su tre giorni. Partiamo il venerdì sera con Marcello Simoni, uno degli autori di narrativa storica attualmente più amati e più tradotti; il sabato mattina e la domenica avremo eventi per bambini (coprendo l'ampia fascia di età 4-11 anni), sempre con autori di fama nazionale, che saranno ospitati al Cenobio del Castello grazie al Collegio dei capitani. Tra gli accademici, avremo Laura Pepe, grandissima storica della Statale; Federico Canaccini, che è un esperto di medievistica; Duccio Balestracci. Tra gli autori di narrativa, oltre a Simoni, impossibile non citare Marco Buticchi, il re dell'avventura storica; Luigi Barnaba Frigoli, grandissimo narratore, tra l'altro esperto dei Visconti, quindi felicissimo di venire al Castello di Legnano, e Paola Cereda che quest'anno ha appena vinto il FiuggSstoria uno dei premi letterari più importanti per il settore della narrativa storica. Chiuderemo poi con una saggistica di grande valore: avremo il giornalista Alessandro Milan, che ha scritto un fantastico libro sulle pietre d'inciampo milanesi, e Gherardo Colombo, con un'analisi della Costituzione nell'anno del suo anniversario".

Una kermesse che aspira a diventare un appuntamento annuale

Il festival spazierà quindi dall'antica Grecia ai giorni nostri, sottolinea ancora Colombo:

"Perché vogliamo non solo che Legnano sia il fulcro dell'indagine, dello studio e della narrazione del Medioevo, ma anche che possa essere punto di riferimento di tutto quello che è storia. Abbiamo lavorato in fretta, perché dal momento in cui abbiamo deciso di organizzare il festival a oggi è passato davvero pochissimo tempo, ma sono convinta che siamo riusciti a fare un lavoro molto buono e che questo sarà il primo passo di quello che potrebbe diventare un appuntamento annuale. Visto l'interesse che abbiamo suscitato negli editori e il riscontro che abbiamo avuto con le università, le basi sono buone perché 'La storia tra le righe' diventi veramente una manifestazione di grande respiro a livello nazionale".

Gli incontri, tutti gratuiti, sono prenotabili da martedì 14 marzo

Il festival - promosso dalla Fondazione Palio in collaborazione con l'Amministrazione comunale, la Fondazione Ticino Olona, la Confcommercio, il Collegio dei capitani e con partner prestigiosi come la Fondazione Arte della seta Lisio, l'Università Cattolica, l'Università Statale e la Bicocca - si svolgerà tra la sede della Famiglia Legnanese (via Matteotti 3) e il Castello Visconteo (piazza Concordia 1) e introdurrà anche temporalmente al Maggio legnanese.

"Gli eventi, tutti gratuiti, saranno prenotabili da martedì 14 marzo, esattamente un mese prima dell'apertura del festival. Ai partecipanti sarà richiesta la registrazione".

Nella foto di copertina: Amanda Colombo, direttrice artistica del festival "La storia tra le righe"