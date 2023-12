L'albero di Natale si illumina tra i canti dei bambini

Le voci dei bambini hanno scaldato piazza San Magno e il loro calore ha acceso l’albero di Natale.

L'albero di Natale di piazza San Magno si accende tra gli applausi del pubblico

Nel tardo pomeriggio di sabato 3 dicembre a Legnano i bambini delle scuole primarie Barbara Melzi e Mazzini in collaborazione con le Scuole di Musica Niccolò Paganini si sono esibiti in piazza cantando brani storici e immortali della tradizione natalizia.

Prima dei canti, l’assessore alla Qualità della vita Guido Bragato ha spiegato le tante iniziative messe in campo in collaborazione con il Distretto del commercio e il sostegno di Confcommercio fino al 23 dicembre, che accompagneranno i bambini e grandi.

Dopo la premessa, è partito il countdown per l’accensione dell’albero allestito in piazza, che è stata accolta con un boato di gioia e applausi dei tanti presenti alla festa.

I bambini delle scuole primarie hanno animato l'evento con i loro canti

Soddisfazione anche da parti dei docenti per il momento vissuto in piazza, protagonisti assieme ai bambini. La maestra Alessandra del Corno e il direttore del coro Graziano Ruggeri hanno commentato:

"La scuola Mazzini ringrazia l’Amministrazione comunale per l’opportunità che ha dato ai bambini, alle famiglie e ai docenti di partecipare con entusiasmo a questo evento e di poter condividere gli auguri di Natale con l’intera cittadinanza".