"Una scia di luci" accende la magia del Natale

Stelle e alberi a creare l’atmosfera natalizia: al via "Una scia di luci", il programma per le festività di Natale e fine anno, realizzato dall’Amministrazione comunale di Legnano in collaborazione con il Distretto del commercio e il contributo di diverse realtà locali.

"Una scia di luci" a Legnano: la città si veste a festa

E' la luce la cifra del Natale 2023, a cominciare dall’elemento simbolo della festa, l’albero appunto, non più naturale e proveniente da vivai come negli anni scorsi, ma cono luminoso. A caratterizzare l’addobbo della città, insieme con le luminarie predisposte dai commercianti sui principali assi viari, saranno cinque alberi: in piazza San Magno (modello dell’altezza di 14 metri), nel parco della biblioteca, nella Ztl di via Venegoni, in via dei Salici vicino al Centro Pertini e in via Girardi nei pressi della casetta dell’acqua, tutti dell’altezza di sette metri.

Gli altri elementi luminosi saranno le stelle posizionate ai punti di accesso della Ztl Centro: nella piazza De Nicola, antistante la scuola primaria De Amicis, e nell’aiuola all’incrocio fra Corso Italia e Corso Garibaldi. Altro elemento luminoso in piazza San Magno sarà la slitta con le renne, che sarà posizionata sulla piastra. A completare l’arredo della piazza due casette di legno per l’attività di animazione con i bambini e la giostrina belle epoque, che torna davanti alla basilica. Altra attrazione tradizionale del Natale è la pista di pattinaggio nel parcheggio di via Gilardelli, che aprirà l’1 dicembre e resterà - come la giostrina - sino al 28 gennaio. A seguito del successo incontrato l’anno scorso concede il bis l’iniziativa con le scuole primarie: le vetrine di alcuni negozi ospiteranno i lavori degli alunni di 76 classi che decoreranno le sagome delle stelle distribuite nei giorni scorsi. Alla fine della prossima settimana i lavori saranno distribuiti nei negozi.

Eventi e animazioni dedicati soprattutto ai più piccoli

"Una scia di luci" offre eventi e animazioni, dedicati prevalentemente ai più piccoli. L’inizio delle attività di animazione è nel pomeriggio di sabato 2 dicembre con il viaggio per le vie del Centro a bordo del trenino natalizio, mezzo di trasporto all’interno della Ztl che l’anno scorso ha riscontrato un’ottima risposta di pubblico e che sarà riproposto l’8, 9, 10 e 23 dicembre. Il capolinea è in piazza San Magno di fronte al portone d’ingresso del municipio. Il momento ufficiale di accensione degli alberi sarà sabato alle 17 con i canti di Natale degli alunni delle primarie in collaborazione con la scuola di musica Niccolò Paganini. Altri momenti che caratterizzeranno i pomeriggi del periodo prenatalizio in piazza saranno le letture animate per i più piccoli (sabato 2 dicembre a cura della libreria Ambarabà, il 12, 15, 19 e 22 dicembre a cura di Radice timbrica). Nel pomeriggio di domenica 3 dicembre, dalle 15 alle 18.30, Natale in corso Garibaldi con animazione per bambini, concerto in San Domenico del Coro Ensemble Amadeus, visite guidate alla Colombera, casting per bambini e set fotografico per gli animali d’affezione, mentre nella Ztl Centro l’animazione sarà a partire dalle 15.30.

Appuntamenti ricorrenti nei giorni successivi saranno le degustazioni prodotte e offerte dai ragazzi dello Ial Lombardia in piazza San Magno (l’8, 9 e 10 dicembre) e le animazioni e degustazioni in piazza Raul Achilli nei pomeriggi del 2, 3, 9, 10, 16 e 17 dicembre). L’attività di animazione sarà la costante nei pomeriggi dei fine settimana in Centro e vedrà impegnati, fra gli altri, i musicisti della Mabò band (10 dicembre), l’Associazione Energicamente con i laboratori artistici (13 e 14 dicembre), la Scuola Arca (17 dicembre), la Scuola di musica Paganini (23 dicembre).

Concerti, "Assaggi d'arte", letture sotto l'albero...

Tra gli eventi da segnalare la due giorni di Artepanettone a Palazzo Leone da Perego (9 e 10 dicembre), sabato 9 dicembre alle 21 il concerto del coro Jubilate nella chiesa di San Giovanni; venerdì 15 dicembre alle 18.30 il Natale dello sportivo a cura di Assl nella basilica di San Magno; sabato 16 dicembre Tuttonatura Natale in via Luini, il tradizionale presepe vivente a cura degli alunni della scuola Arca in piazza San Magno nel pomeriggio e il concerto della Fanfara dei bersaglieri Aurelio Robino alle 18 nella Galleria Cantoni; domenica 17 dicembre il concerto di Natale del Corpo bandistico Legnanese alle 10.30 nella galleria Cantoni, il concerto del coro Let’s gospel alle 21 nella chiesa Santi Magi; il 21 dicembre il concerto della Scuola di Musica Niccolò Paganini alle 21 nel Teatro Tirinnanzi; sabato 23 dicembre "Note parole for Christmas" alle 18 in sala Ratti a cura della scuola di Musica Niccolò Paganini e di Scuola Teatro Junior.

Tra le iniziative culturali da citare la mostra archeologica “Alle radici del territorio. La necropoli dell’età del Bronzo di Canegrate a 70 anni dallo scavo”, che indaga la cultura di Canegrate, realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, allestita a Palazzo Leone da Perego dal 17 dicembre al 17 aprile.

In calendario anche il primo appuntamento della rassegna "Assaggi d’arte" dedicata alle città d’arte italiane con degustazione di vini e cibi locali d’eccellenza sabato 2 dicembre alle 16 al cinema sala Ratti su "Il Duomo di Milano". Appuntamenti con la musica classica saranno quelli con i "Pomeriggi musicali" di domenica 3 dicembre alle 16 nella chiesa di San Giovanni con il duetto d’archi dell’Accademia Concertante di Milano e di domenica 7 gennaio, sempre alle 16, nell’auditorium della scuola Tosi con il trio di fiati dell’Orchestra Citta di Legnano Haydn. Diverse le iniziative organizzate dalla biblioteca Marinoni: la terza edizione del "Christmas book party" il 16 dicembre, dalle 10.30, nel parco della biblioteca e gli appuntamenti "Letturine sotto l’albero", il 7 e il 15 dicembre alle 17 nella biblioteca di Mazzafame e il 13 dicembre, sempre alle 17, in via Cavour. Ancora a Mazzafame, il 21 dicembre alle 17, favolette natalizie e laboratorio creativo.