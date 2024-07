La Notte in centro richiama oltre 5mila persone

La notte in Centro di venerdì 19 luglio non ha tradito le attese portando a Legnano migliaia di persone, che hanno invaso le piazze e le strade in ordine e sicurezza.

Successo per la Notte in centro a Legnano (anche se poi ha piovuto)

L’evento tanto atteso era stato annullato lo scorso 21 giugno con due giorni di preavviso suscitando i malumori dei commercianti che si erano organizzati, ma era stata una decisione inevitabile per il meteo incerto e condivisa con i referenti dei commercianti, come aveva spiegato in una nota l’assessore Guido Bragato, precisando che l’evento ha un’importanza strategica e che l’Amministrazione comunale aveva stanziato 25mila euro.

Inizialmente si ipotizzava di un rinvio al 6 settembre, ma successivamente con uno sforzo organizzativo non marginale la notte bianca è stata riproposta a circa un mese dall’annullamento.

Oltre 5mila persone hanno curiosato nelle vie del centro cittadino, con numerose attrazioni allestite dalla macchina organizzativa, tra cui il concerto jazz in piazza San Magno con la Monday Orchestra diretta da Luca Missiti, i The Connection in piazza Don Sturzo con musica dance, gli Omega T in piazza Morelli con un repertorio che spazia tra gli Extreme, i Led Zeppelin, i Beatles... Numerosi gli spazi per food e beverage, e anche uno dedicato ai bambini in piazza Europa.

Una festa per tutti i cittadini, nei diversi gusti e nelle diverse esigenze. La viabilità ben gestita e con tanti parcheggi gratuiti. L’unico ospite poco gradito è stata la pioggia, arrivata verso le 23.

Ferrè: "Un evento che fa bene alla città e alle attività commerciali"

Prima del concerto in piazza, sono saliti sul palco il consigliere di Confcommercio Fabio Poretti, il sindaco Lorenzo Radice, l'assessore Bragato e il presidente di Confcommercio Legnano Paolo Ferrè.

Ferrè ha commentato:

"È una serata importante, un evento che fa bene alla città e alle tante attività commerciali di Legnano. La loro presenza garantisce presidio sul territorio, sicurezza e servizi alle categorie più giovani. Riuscire a fare qualcosa in un momento difficile per la attività è un segnale di attenzione che c’è sempre stato da parte di tutti. Un ringraziamento alla Bbc che ha sostenuto economicamente la serata e un ringraziamento a Fabio Poretti. Organizzare questa serata a così breve distanza dal rinvio e dal Rugby sound festival non è stato facile, devo ti ringraziare il Comando della Polizia Locale e all’Ufficio Eventi. Mi auguro che la serata di divertimento, di musica e cultura sia apprezzata da tutti".

Il sindaco Radice ha dichiarato:

"Eventi nei quali sono presenti migliaia di persone sono importanti perché dimostrano di quanto la città di Legnano sia capace di attrarre, accogliere, includere e fare stare bene, e soprattutto dare tanta qualità di vita per chi passa e utilizza i nostri servizi. Questo non possono farlo da solo chi lavora nel palazzo, la politica e le associazioni, ma occorre realizzalo assieme ai cittadini. Abbiamo lavorato tanti mesi per questo obbiettivo e Legnano si dimostra una città formidabile per fare rete".