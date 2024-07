Giornata intensa ieri, 19 luglio, per la Polizia di Stato del commissariato di Legnano, che ha eseguito numerosi servizi straordinari per effettuare controlli sul territorio della città, anche in occasione della tradizionale Notte bianca.

Notte bianca, i risultati dei controlli della Polizia

I poliziotti, affiancati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e da una unità cinofila antidroga, a partire dal pomeriggio fino a notte inoltrata hanno garantito la loro presenza sul territorio effettuando controlli non solo per le numerose presenze di persone che hanno approfittato dell’apertura straordinaria dei negozi, ma anche presso parchi cittadini ed esercizi pubblici.

In particolare sono stati controllate circa 100 persone, di cui 22 con precedenti. Sono poi stati effettuati dei posti di controllo che hanno consentito di sottoporre a ispezione 30 veicoli e sono stati effettuati controlli amministrativi in 3 esercizi commerciali.

Inoltre, in occasione dell'apertura straordinaria delle attività commerciali nel centro cittadino, il Commissariato di Legnano ha intensificato le attività di prevenzione, prevedendo una ulteriore pattuglia appiedata che ha preso i contatti con gli esercenti e ha monitorato le aree caratterizzate da maggiore presenza di persone, garantendo che tutte le iniziative della città si svolgessero in piena sicurezza e senza alcuna criticità.