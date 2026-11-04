La musica degli SugarLive per sostenere la cardioprotezione dell’Altomilanese

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La musica per divertirsi, ma anche per contribuire a salvare vite. Sabato 14 novembre alle 21 il Teatro Tirinnanzi di Legnano ospiterà una serata di rock e blues con le canzoni più famose di Zucchero Fornaciari, un’occasione per sostenere la diffusione della cultura della prevenzione e della cardioprotezione nell’Altomilanese.

Gli SugarLive per Sessantamilavitedasalvare

Sul palco saliranno gli SugarLive, tribute band protagonista di uno spettacolo dedicato al repertorio di Zucchero, con tutta l’energia dei suoi brani più conosciuti. Ospite della serata sarà anche Art Zi, giovane rapper legnanese, che presenterà «Foto di Gruppo», un brano dedicato alla memoria del papà.

Una donazione per salvare una vita

L’iniziativa unisce l’intrattenimento alla solidarietà. L’ingresso sarà gratuito, ma chi parteciperà potrà scegliere di lasciare una donazione a sostegno di Sessantamilavitedasalvare Altomilanese Odv. Anche un contributo di 15 euro può aiutare l’associazione a portare avanti i propri progetti sul territorio. L’obiettivo è rendere l’Altomilanese sempre più cardioprotetto, favorendo la diffusione dei defibrillatori automatici esterni (Dae) e promuovendo nelle scuole il progetto «Preven-TI-AMO: la prevenzione parte da te».

I progetti per un territorio cardioprotetto

Sessantamilavitedasalvare Altomilanese odv è un’organizzazione di volontariato nata per diffondere la cultura dell’emergenza, con particolare attenzione alla morte cardiaca improvvisa. Attraverso il «Progetto Vita Altomilanese» punta ad aumentare la presenza dei Dae sul territorio e, di conseguenza, le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco improvviso. Tra le iniziative già avviate ci sono «Il defibrillatore amico del cuore», rivolto alle scuole primarie, e «Progetto Vita Ragazzi», destinato agli studenti delle scuole secondarie. L’associazione promuove inoltre i Dae di condominio e di quartiere e, con il progetto «Un cuore protetto è una comunità più forte», attività di prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Come assicurarsi un posto

Per partecipare alla serata del 14 novembre al Teatro Tirinnanzi, in piazza 4 Novembre 4, è possibile prenotare il proprio posto attraverso la pagina dell’evento, scegliendo eventualmente l’importo da donare.

Nella foto di copertina: un’esibizione degli SugarLive