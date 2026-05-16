La Croce del Palio illumina Milano: suggestiva Veglia con l’arcivescovo

Nella suggestiva Basilica di San Simpliciano di Milano, la chiesa dove si narra che nel 1176 partì il Carroccio, si è svolta ieri sera, venerdì 15 maggio, la cerimonia di rito della Veglia della Croce del Palio di Legnano.

Palio di Legnano, la Veglia della Croce in San Simpliciano

Il maltempo ha costretto ad annullare il corteo storico (che sarebbe dovuto partire alle 19.30 da piazza della Scala per raggiungere la basilica di San Simpliciano attraversando il centro di Milano), ma non ha tolto solennità e fascino alla cerimonia. L’arcivescovo Mario Delpini ha accolto la Croce di Ariberto da Intimiano seguita da circa 150 figuranti in costume storico. Una cerimonia emozionante accompagnata dai canti del Coro Jubilate. A officiare la funzione religiosa, insieme a monsignor Delpini, c’era anche il prevosto di Legnano monsignor Angelo Cairati. Così ha detto l’arcivescovo durante l’omelia:

“Sono di Legnano, la città del Palio. Ecco cos’è una città, un senso di appartenenza, una comunità costruita su una memoria condivisa, su una speranza partecipata. Il Palio può essere un aiuto a sperimentare a vivere questo senso di appartenenza alla città e questo dunque diventa una strada e anche i nuovi cittadini di Legnano possono trovare un aiuto alla loro coscienza di essere di Legnano proprio in questo partecipare al Palio. Il Palio coinvolge tutta la città, il Palio è una gara, è una sfida tra le contrade, rievoca una battaglia, un momento drammatica, ma nella forma del gioco, nella fida pacifica. La guerra diventa il gioco della guerra, cioè una sfida che non intende fare del male ma esaltare la capacità, premiare l’impegno, fare della rivalità uno stimolo per essere migliori”.

La cerimonia si è conclusa con gli onori alla Croce invocati dal capitano anziano Davide Barone.

Appuntamento al 31 maggio con la Messa sul Carroccio

Il fitto calendario delle cerimonie di rito del Palio di Legnano, che si è aperto sabato 25 aprile con la Traslazione della Croce e l’emissione del bando in piazza San Magno, ed è proseguito sabato 9 maggio con l’Investitura civile dei capitani in piazza San Magno e ieri sera, venerdì 15 maggio, con la Veglia della Croce in San Simpliciano, vivrà il suo culmine domenica 31 maggio, giorno del Palio, con la Messa sul Carroccio: l’appuntamento è alle 10 in piazza San Magno.

Foto di Francesco Morello