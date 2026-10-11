«Jiva The Show»: a teatro per l’inclusione e la solidarietà

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Dopo le due repliche a Corbetta, entrambe esaurite, «Jiva The Show» approda venerdì 6 novembre alle 21 al Teatro Lirico di Magenta (via Brenno Cavallari 2).

«Jiva The Show» arriva a Magenta

Lo spettacolo, tratto dal romanzo di Martina Zemiti, è portato in scena dall’associazione Ops (Original People Singing) in collaborazione con La Quercia APS e con il patrocinio del Comune di Magenta. Il ricavato sarà devoluto interamente a La Quercia aps, a sostegno del suo impegno sul territorio. L’ingresso è con prenotazione obbligatoria via mail a opscorb@gmail.com, con donazione consigliata di 10 euro.

La storia

Al centro c’è Jiva, un luogo sospeso e simbolico, un rifugio lontano dal caos e dai pregiudizi della quotidianità. Qui si incontrano artisti, santoni, figli dei fiori e personaggi eccentrici, ciascuno con la propria storia e il proprio modo di guardare il mondo. Il ritmo alterna momenti leggeri e divertenti a passaggi più intensi, fino a costruire un racconto in cui l’amicizia diventa la possibilità concreta di superare distanze e pregiudizio: un mosaico di persone differenti che trova la propria forza nello stare insieme.

Il cast

Sul palco Agnese Gallo, Andrea Pizzarelli, Andrea Terreni, Barbara Iaria, Clara Tunesi, Claudia Pinzini, Davide Costantini, Davide Previati, Elena Tunesi, Gionathan Maltese, Martina Zemiti, Marzia Ferrario, Matteo Petitti, Michela Magistroni, Pietro Opassi, Samuele Bonvini, Sergio Bottini e Silvia Fabbris.

Il messaggio

Il successo delle precedenti rappresentazioni, spiega il presidente de La Quercia aps di Corbetta Roberto Ravani, ha dimostrato quanto il messaggio parli al pubblico. Ora lo spettacolo arriva a Magenta con un significato in più: trasformare una serata di teatro in un’occasione di solidarietà.

«Perché il teatro può far ridere, emozionare e riflettere. Ma può anche creare comunità. E forse è proprio questo il messaggio più importante di Jiva: che, al di là delle differenze, tutti abbiamo bisogno di trovare un luogo in cui sentirci accolti, riconosciuti e finalmente a casa».