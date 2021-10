Robecchetto

Presenti i tanti soci, cittadini, l'Amministrazione con rappresentanti di maggioranza e opposizione e don Luciano Bordini, che ha benedetto i locali.

È stata inaugurata stamani, domenica 31 ottobre 2021, la sede della Pro loco di Robecchetto.

Tanti ospiti

Inaugurata la nuova sede della Pro Loco

"Il significato della Pro loco è l'inclusività per avere una comunità coesa e unita, promuovendo iniziative culturali" ha introdotto il presidente Antonio Mollica, affiancato dalla prima presidente Paola Branca. "Il gruppo è nato 4 anni fa dal niente - ha spiegato Branca - Lo scopo, oltre a organizzare feste, è vivere bene nel paese. E voi lo avete raggiunto".

Il ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni da parte dell'intera comunità è stato esplicitato dal sindaco Giorgio Braga, che ha sottolineato l'impegno dell'Amministrazione nel lavorare insieme alla sezione della Pro loco di Robecchetto che ora ha anche una sua sede.