Robecchetto con Induno

Il giovane è stato soccorso dal personale della Croce Azzurra di Buscate

Incidente in bici per un diciasettenne. E' successo questo pomeriggio, 22 ottobre, sulla strada provinciale 127 a Malvagio, frazione di Robecchetto con Induno. Non preoccupano le condizioni del giovane

Incidente in bici per un diciasettenne

Un spavento e qualche ferita, nulla di più per il ragazzo di 17 anni che questo pomeriggio ha avuto un incidente con la sua bici. Non chiara la dinamica dell'evento e se la vittima sia caduta per responsabilità proprie e se ci sia stato uno scontro con un altro mezzo.

I soccorsi

Il giovane è stato soccorso in codice giallo dal personale della Croce Azzurra di Buscate che, prestate le prime cure e valutate le condizioni fisiche, ha ridotto l'urgenza dell'intervento dell'intervento da codice giallo a verde. Sul posto anche i carabinieri del Comando di Legnano.