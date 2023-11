Inaugurata la mostra delle opere su Manzoni

E' stata inaugurata stamattina, mercoledì 1° novembre 2023, durante la Sagra di San Carlo a Bareggio, la mostra delle opere per il 150esimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni.

Il taglio del nastro in piazza Cavour

A presentarla il consigliere di maggioranza con delega alla Cultura Ermes Garavaglia, alla presenza anche del sindaco Linda Colombo e i rappresentanti del Circolo Culturale Bareggio e il Centro Culturale La Lucerna.

Le opere esposte sono di coloro che hanno partecipato al bando "I Promessi Sposi attraverso l’arte" dedicato ai cittadini dai 14 anni in su. I partecipanti hanno presentato un’opera d’arte legata a una scena o ai personaggi de "I Promessi Sposi" ed eseguita con qualsiasi tecnica. Sarà possibile votare le opere sia oggi al gazebo del Comune in piazza durante la festa, oppure nelle prossime settimane su Facebook e Instagram del Comune.

Le premiazioni

Successivamente le opere che riceveranno più voti saranno premiate. Sono previsti premi per i primi tre posti sia nella categoria Junior, Medium e Senior. Previsto un premio da 150 euro per i primi posti, 100 euro per i secondi e 50 per chi arriverà al terzo posto.

I prossimi appuntamenti per i 150 anni dalla morte di Manzoni

Prossimo appuntamento il 23 novembre alle 21 al cineteatro San Luigi di via IV Novembre per "I Promessi Sposi - Con Renzo sulle strade dei nostri giorni": narrazione, lettura e commento di Riccardo Moratti, musiche originali di Gabriele Bazzi Bernieri, fotografie di Marco Bottani. Ingresso libero.

Altro evento il 28 novembre alle 21 al Cineteatro San Luigi in via IV Novembre con "La Notte dell'Innominato": una storia in forma di lettura teatrale con commenti musicali. Saranno presenti Matteo Bonanni, Gianni Fusco, Angela Lazzaroni e Carlo Lazzaroni. L'ingresso è libero.

Il 2 dicembre il Circolo Culturale Bareggio e il Centro Culturale La Lucerna organizzeranno "La Milano Manzoniana": un tour nei luoghi milanesi di Don Lisander, soprannome di Alessandro Manzoni.

"Siate presenti e votate"

Il primo cittadino ha poi ringraziato i centri culturali coinvolti nel progetto e gli artisti che si sono messi in gioco:

"Un ringraziamento al Circolo Culturale Bareggio e al Centro Culturale La Lucerna per la collaborazione e complimenti a tutti gli artisti, grandi e piccini, che hanno partecipato con i loro lavori".

Dopo la presentazione del cartellone, Garavaglia ha chiosato: