Una panchina per il "dottor Gallina"

Una panchina per ricordare l’amatissimo Lorenzo Re, il "dottor Gallina" frontman e cuore pulsante della band dei McChicken venuto a mancare 5 anni fa a soli 42 anni, per aiutare la ricerca e per accendere i riflettori sul Lupus eritematoso sistemico, anche grazie al lavoro costante del Gruppo Les Italiano Odv.

La panchina a Bareggio: il progetto

L’inaugurazione, nell’ambito del progetto comunale "Adotta una panchina", si è svolta sabato 21 ottobre 2023, pochi giorni prima del 23 ottobre - anniversario della morte di Re - a Bareggio alla presenza del presidente del Consiglio comunale Angelo Cozzi, dell’assessore ai lavori pubblici Raffaella Gambadoro e dell’assessore al Commercio Lorenzo Paietta. Oltre a loro, ovviamente, le anime dei McChicken, del Gruppo Les e chi è sempre stato vicino a Lorenzo: Laura Gussoni, Arianna Re, Paolo Folli, Gessica Caroppa, Thomas Colombo, Roberto Beretta, Benny Benaglia, Giulio Stromendo, Jacopo Zappa, Alex Pariani, e Lucia Di Bernanrdo.

Il gruppo Les per accendere i riflettori sulla malattia Lupus

Un’unione, quella tra i McChicken e il Gruppo Les che dura da 5 anni, proprio da quel fatidico e maledetto 2018.

"Paolo, dopo la tragedia, ci contattò subito - ha raccontato Di Bernardo, consigliera e referente per la Lombardia dell’associazione - Il Gruppo Les, dal 1987, opera senza scopi di lucro per creare un punto di riferimento sul Lupus, una malattia poco conosciuta, di cui si legge e si parla molto poco, pur essendo una delle malattie autoimmuni più diffuse e più insidiose, che colpisce soprattutto le donne in età fertile, ma anche bambini e anziani. Quando Lorenzo è venuto a mancare, il gruppo e chi gli è sempre stato vicino hanno subito pensato a promuovere raccolte fondi proprio per la ricerca e sostenere il Gruppo Les. Negli anni sono riusciti a raccogliere davvero tanto e, a ottobre 2019, abbiamo bandito un premio di 15mila euro per un progetto di ricerca intitolato a lui".

La Lupus Pank

Poi Di Bernardo si è imbattuta nel progetto bareggese, paese d’origine di Lorenzo Re, "Adotta una panchina".