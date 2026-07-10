“In gallina per il Gallina”: i McChicken Show ricordano Lorenzo Re

L'appuntamento è in piazza Cavour. Dalle 19 sarà possibile cenare con salamelle, patatine fritte e birra, in compagnia del Gruppo Alpini. Alle 21 il via alla musica.

Musica, convivialità e ricordi nel segno di Lorenzo Re. Sabato 11 luglio, piazza Cavour ospiterà una serata organizzata dal Gruppo Alpini Bareggio che vedrà protagonisti i The McChicken Show con lo spettacolo “In gallina per il Gallina”, dedicato allo storico fondatore della band scomparso nel 2018.

I McChicken in concerto ricordando “il Gallina”

“Re…state a Bareggio” prenderà il via alle 19 con il punto ristoro, dove sarà possibile cenare con salamelle, patatine fritte e birra. Dalle 21 spazio invece alla musica con l’energia dei McChicken Show. A rendere ancora più ricco il programma sarà anche la partecipazione dei Gamba de Legn. Per i tanti fan della band sarà soprattutto l’occasione per ricordare Lorenzo Re, per tutti il “dottor Gallina”, anima e fondatore dei McChicken Show. Bareggese d’adozione, scomparso a soli 42 anni dopo una malattia affrontata con grande coraggio, Lorenzo aveva trasformato insieme agli amici Paolo Folli e Thomas Colombo quella che era nata quasi per gioco in una delle band più conosciute e amate del territorio.

Rock, tradizione bavarese e spirito lombardo

I McChicken Show, ispirati all’atmosfera dell’Oktoberfest, hanno costruito negli anni un’identità unica, mescolando rock, tradizione bavarese e spirito lombardo in spettacoli coinvolgenti e sopra le righe. Lorenzo ne incarnava perfettamente lo spirito: istrionico, trascinatore e capace di coinvolgere il pubblico con la sua inesauribile energia.

Sul palco anche i Gamba de Legn

La serata di sabato sarà quindi molto più di un semplice concerto. Sarà un omaggio a chi ha contribuito a creare un fenomeno musicale capace di animare per anni feste della birra, sagre e piazze del territorio, lasciando un ricordo ancora oggi vivo tra amici, musicisti e fan. A impreziosirla ulteriormente, la presenza dei Gamba de Legn, che dal 1987 propongono folk, rock e blues per lo più in dialetto milanese e si caratterizzano per una una godibilissima miscela di musica e cabaret.