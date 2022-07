In festa insieme ai Vigili del fuoco

In festa al Cortile del Torchio di Inveruno per sostenere le attività dei Vigili del fuoco volontari della caserma di via Lazzaretto.

Un grandissimo successo per "Insema ai pumpier da ca' nosta", la manifestazione organizzata dall'Associazione Amici dei Pompieri di Inveruno. Quattro serate di musica e buon cibo che hanno fatto il tutto esaurito. La festa non si faceva da due anni a causa della pandemia e gli inverunesi ma anche i cittadini del territorio hanno partecipato numerosi, evidentemente se ne sentiva la mancanza! La domenica mattina (oggi, 3 luglio 2022) non poteva mancare "La città del piccolo pompiere", un percorso in cui numerosi bimbi si sono cimentati in diverse prove dimostrando la propria abilità. Dovevano percorrere un'asse di equilibrio, un piccolo ponte tibetano, superare un tunnel, salvare un cagnolino in trappola in una casetta e infine spegnere un fuoco. Al termine ricevevano l'attestato di piccolo pompiere. I Vigili del fuoco di Corbetta hanno portato un piccolo velivolo e i bimbi si sono divertiti a provare l'ebbrezza del volo trainati lungo una fune. Altro divertimento mettersi alla guida dei mezzi dei pompieri in esposizione nel parco comunale.