Il Palio è gialloverde

Ha vinto Sant'Ambrogio: l'edizione 2025 del Palio di Legnano è gialloverde.

Sant'Ambrogio si aggiudica il Palio 2025

L'attesa corsa ippica, andata in scena oggi, domenica 25 maggio, ha incoronato la contrada Sant'Ambrogio, che sale così a sette vittorie. I contradaioli di via Madonna delle Grazie non vincevano dal 2012. Quest'anno i gialloverdi hanno affidato i propri colori al fantino Giuseppe Zedde, detto Gingillo, e al cavallo Aristoteles.

Primi al traguardo Zedde e Aristoteles

I due hanno agguantato la vittoria in una finale avvincente, che li ha visti misurarsi con Carlo Sanna detto Brigante su Incantadora (San Martino), Dino Pes detto Velluto su Bullet (San Magno) e Federico Arri detto Ares su Cucaracha (La Flora). Zedde e Aristoteles non sono mai stati scalzati dalla prima posizione. L'ordine di partenza è stato San Martino, San Magno, La Flora, Sant'Ambrogio. Quello di arrivo Sant'Ambrogio, San Magno, San Martino, La Flora.

La gioia incontenibile del popolo gialloverde

Zedde, alla sua 18esima partecipazione al Palio cittadino (con tre vittorie, contando quella odierna), la sesta consecutiva con la giubba di Sant'Ambrogio, è stato portato in trionfo dal popolo gialloverde.

Il commento a caldo del sindaco e supremo magistrato

"Uno spettacolo. Il Palio è sempre bellissimo. È bellissimo vedere tutta la città così colorata, tutte le contrade che si muovono... poi lo spettacolo della sfilata è unico. E poi l'emozione della corsa. È il coronamento del lavoro di un anno. Bellissimo vedere l'attenzione ai dettagli. Ogni anno si lavora a qualcosa di nuovo e quest'anno come Amministrazione abbiamo investito sull'imbandieramento della città e sulla nuova scenografia. Ogni anno c'è un pezzettino in più. È questa la capacità e la forza del nostro Palio: andare avanti sempre".