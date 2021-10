Magenta

Tre giorni, dal 5 al 7 novembre in cui gli operatori esporranno prodotti tradizionali.

Il Mercato Europeo in piazza Mercato a Magenta dal 5 al 7 novembre. "Dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia, siamo riusciti a organizzare questo evento grazie a un gioco di squadra. E’ un momento di rinascita. Questo mercato segna il risveglio e la capacità di resilienza del nostro territorio. E’ un’occasione che vede un pezzo di Italia che si unisce al resto d’Europa. E’ una manifestazione che mi auguro, possa diventare un appuntamento fisso non solo per la città ma anche per il territorio", afferma l'assessore al Commercio Laura Cattaneo.

Dal 5 al 7 novembre

Un' ottantina gli stand che saranno presenti, distribuiti su piazza mercato. Saranno molti i banchi pittoreschi in arrivo da vari stati europei che proporranno manufatti di artigianato e gustosi cibi cotti al momento. E' organizzato da Fiva , in collaborazione con Confcommercio e Comune.

Il Mercato Europeo debutta a Magenta

"Il Mercato Europeo è una iniziativa storica che si è consolidata con successo nel corso degli anni , quale appuntamento di interscambio culturale e commerciale tra i vari paesi partecipanti. È un'iniziativa che riteniamo sia diversa dalle altre manifestazioni fatte di bancarelle e che per la gente di Magenta e non solo, potrebbe rappresentare una bella occasione. A partire dall’ indotto che un evento di questa portata potrebbe avere sulla città: gli alberghi e/o BB, bar e ristoranti presi di mira per diversi giorni dagli espositori e le presenze importanti che potrebbero avere sicuramente effetti positivi sulle attività della città", chiosa Cattaneo.