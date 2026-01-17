Il falò di Sant’Antonio salta per maltempo

Il "grazie" dell'Amministrazione comunale ai volontari e alle associazioni che hanno lavorato per organizzare l'evento.

A Magenta il tradizionale falò di Sant’Antonio, in programma per la serata di oggi, sabato 17 gennaio, è annullato a causa delle avverse previsioni meteo.

Annullato il falò di Sant’Antonio

A comunicarlo è l’Amministrazione comunale che, a partire dal sindaco Luca Del Gobbo e dall’assessore Simone Gelli, ringrazia sentitamente “tutti i volontari e le associazioni cittadine coinvolte che, anche quest’anno, avevano lavorato con grande impegno, passione e spirito di comunità per la riuscita dell’evento”.

Il grazie a quanti hanno collaborato

Il A collaborare nell’organizzazione del falò sono state in particolare la Protezione Civile – Città di Magenta, l’Associazione culturale Ragazzi di Magenta, la Banda 4 Giugno 1859, la Croce Bianca Milano – sezione di Magenta e l’Associazione Nazionale Bersaglieri – sezione di Magenta. Dall’Amministrazione comunale “un ringraziamento sentito a tutti per la collaborazione e la disponibilità dimostrate ancora una volta” e un “a presto per nuove iniziative e future collaborazioni al servizio della comunità”.