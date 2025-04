Il concerto dei Punkreas rinviato al 4 maggio

Il Salice e i Punkreas insieme per celebrare il 25 Aprile... con dieci giorni di ritardo.

Il concerto dei Punkreas slitta al 4 maggio

Slitta infatti a domenica 4 maggio il concerto promosso dal centro sociale Pertini di Legnano in occasione della festa della Liberazione. Inizialmente previsto per il pomeriggio di venerdì 25 aprile, l'evento è stato rimandato in seguito alla proclamazione del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco I.

Il pranzo sociale è stato invece annullato

Nel disporre il lutto nazionale a partire da oggi, martedì 22 aprile, e fino a sabato 27 aprile, giorno in cui sarà celebrato il funerale del Pontefice, il Governo ha chiesto che il 25 Aprile sia celebrato "con sobrietà". L'Amministrazione comunale di Legnano ha modificato il programma delle cerimonie, rinunciando all'accompagnamento musicale inizialmente previsto per il corteo mattutino che dal Cimitero Monumentale si dirigerà prima alla fontana dei caduti partigiani in largo Tosi e successivamente in piazza San Magno e cancellando il concerto Corpo Bandistico in programma alle 16 all’oratorio della parrocchia Santi Magi all’Olmina (l'evento sarà recuperato domenica 27 aprile o domenica 4 maggio). A rimettere mano al programma delle manifestazioni del 25 Aprile è stato anche il Centro civico Pertini. Per la giornata di venerdì 25 il Salice aveva in calendario due iniziative: alle 12.30 il pranzo sociale e nel pomeriggio il concerto di Madbeat, Le vite degli altri e Punkreas. Il primo è stato annullato, mentre il secondo è stato spostato a domenica 4 maggio