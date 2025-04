I Punkreas tornano al Salice per festeggiare il 25 Aprile

Anche quest’anno il Centro sociale Pertini-Il salice festeggerà il 25 Aprile con un grande pomeriggio di musica.

Il Salice e i Punkreas insieme per celebrare il 25 Aprile

"Dopo l’incredibile festa della Liberazione dell’anno scorso, non potevamo non rifarlo: il Salice e i Punkreas tornano insieme per celebrare il 25 Aprile" spiegano da via dei Salici, svelando i protagonisti del tradizionale concertone: la storica band di Parabiago che ha fatto la storia del punk italiano.

Una giornata di concerti, food & beer e divertimento

Gli organizzatori proseguono:

"Vi aspetta una giornata di concerti, food & beer e sorrisoni!".

Sul palco saliranno anche Madbeat e Le vite degli altri

Il programma della manifestazione prevede l’apertura dei cancelli a mezzogiorno, e il via alla musica a partire dalle 14. Prima dei Punkreas, a calcare le assi del palco del Salice saranno altre due band: Madbeat e Le vite degli altri. Non mancheranno postazioni food and drink (birra ma non solo, hamburger e patatine a volontà). L’ingresso sarà libero e gratuito.