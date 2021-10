Il Centro ospiterà Pet Mania, l’evento interamente dedicato agli amici animali

Iniziativa "a 4 zampe"

Tre giorni di eventi esperienziali per educare all’importanza del benessere dell’animale domestico

Il Centro di Arese ospiterà Pet Mania, l’evento interamente dedicato agli amici animali, in programma il 5/6/7 novembre. Un appuntamento volto al benessere degli amici a quattro zampe: cani, gatti (e non solo) con la partecipazione di Ca’ Zampa e il patrocinio del Comune di Arese.

Tutti coloro che amano gli animali, il 5, 6 e 7 novembre sono date da segnare in calendario perché a Il Centro, il mall alle porte di Milano, si svolge Pet Mania, 3 giorni di eventi esperienziali per educare all’importanza del benessere a tutto tondo dell’animale domestico e per far vivere alle persone un momento unico e coinvolgente con il proprio amico a 4 zampe. Organizzato da Ca’ Zampa, Gruppo italiano di Centri veterinari, con il patrocinio del Comune di Arese, il motto di Pet Mania è come stare bene insieme. Quattro le aree tematiche per soddisfare tutte le esigenze: salute, bellezza, nutrizione ed educazione.

Un programma ricco e studiato nei minimi dettagli

Nel corso dei 3 giorni, il ricco calendario di eventi prevede, infatti, la presenza di esperti di salute e bellezza, educatori cinofili e comportamentisti, esperti assicurativi, tutti a disposizione per consulti e momenti di incontro. Inoltre, è previsto anche il casting per “Il Muso dell’Anno”, il cane più bello, che diventerà protagonista della prossima campagna di comunicazione de Il Centro. E non solo! Cani eroi e cani da addestramento saranno protagonisti di coinvolgenti show, ma anche agility e dog dance. Tutto questo senza dimenticare i più piccoli, per i quali sono stati pensati dei laboratori alla scoperta dei pet. Contenuti educational, momenti di intrattenimento ma anche attenzione al sociale, con il progetto di Colletta Alimentare realizzata insieme a Vita da Cani per aiutare i pet del Parco Canile di Arese.

L’organizzazione di Ca’ Zampa è affiancata dalla collaborazione di numerose aziende leader nel settore della pet economy con alcune associazioni territoriali, come Vita da Cani, Dog Generation, Accademia Italiana Cani da soccorso Madonna della Strada di Pontevico, Avs Oslj e Lions che saranno ‘special guest’.