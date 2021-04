Il Centro di Arese spegne cinque candeline e il bilancio è positivo.

A cinque anni dall’inaugurazione dello shopping mall di Arese, tra i più grandi d’Europa, il bilancio conferma il carattere innovativo, unico e responsabile de Il Centro.

In un lustro di attività, sono state registrate oltre 70 milioni di visite che confermano il fatto che il centro commerciale è stato eletto come luogo di destinazione dalle persone che ne apprezzano i numerosi aspetti: la varietà dello shopping, la molteplicità delle proposte gourmet, la piacevolezza del luogo per lo svago e il ricco calendario di eventi di grande spessore proposti.

Un difficile anno

Durante quest’anno, caratterizzato dalla pandemia da Coronavirus, Il Centrosi è distinto tra le tante realtà del settore retail guardando alla crisi con uno straordinario spirito di virtuosa responsabilità e resilienza dimostrandolo con i fatti. Complice una conoscenza approfondita del mercato e una visione aperta e fertile, è stato siglato un accordo con Confimprese per dar modo ai propri tenant di affrontare con una certa serenità le conseguenze del primo, lungo e serrato lockdown del 2020 e il seguente dello scorso autunno.

Doverosa attenzione verso i tenant, ma anche e soprattutto verso i clienti, la priorità per la Direzione del mall, che devono sentirsi sicuri di visitare la galleria in assoluta serenità. Con l’iniziativa “ILCENTROPeopleCare”, appositamente ideata per rendere lo shopping un’occasione speciale da vivere in totale sicurezza, la Direzione si è impegnata nell’applicazione costante di tutti i protocolli previsti dalle normative create per il contenimento della pandemia.

