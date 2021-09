Fondazione Ticino Olona torna a riunirsi, dal vivo

Un Consiglio di Amministrazione da ricordare quello di ieri sera, 15 settembre, della Fondazione Ticino Olona. E’ stato il primo consiglio in presenza dopo oltre un anno di collegamenti on line.

Fondazione Ticino Olona torna a riunirsi in presenza

Ospitati nella sempre bella cornice di Villa Jucker, sede della Famiglia Legnanese, il Consiglio ha affrontato le questioni aperte al momento (che sono tante perché naturalmente la ripartenza ha messo in moto vecchie e nuove idee e ha dato slancio ed energie alla voglia di fare): anzitutto il tema del Fondo Povertà che sta completando l’iter della progettazione partecipata e che vedrà a breve la presentazione dei progetti selezionati per i diversi ambiti territoriali; la nuova sede nel palazzo dell’ex Tribunale in comodato d’uso con il Comune di Legnano che da sempre si è dimostrato attento ai bisogni e alle necessità della fondazione; la nuova mostra di quadri che vedrà la luce ai primi di dicembre. Poi ancora tanti altri temi che troveranno riscontro nei prossimi appuntamenti della fondazione

Cena e foto di rito