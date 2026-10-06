Festa della Famiglia, Magenta riflette sulla pace insieme ai bambini

Oreste Castagna di Rai Kids, Blessing, Mago Marcello e Mago Tornado hanno accompagnato grandi e piccoli in un pomeriggio dedicato ai valori della collaborazione e del rispetto reciproco. L’assessore Cuciniello: «La grande presenza di famiglie e bambini è stata il segnale più bello della riuscita di questa iniziativa».

Successo per l’ottava edizione della Festa della Famiglia, promossa dal Comune di Magenta attraverso l’Assessorato alle Politiche per la Famiglia, che ha visto la città riflettere sulla pace insieme ai bambini.

Successo per l’ottava Festa della Famiglia

Le iniziative organizzate nel fine settimana hanno coinvolto numerose famiglie, confermando l’interesse per un appuntamento ormai consolidato nel calendario cittadino. Particolarmente partecipato il pomeriggio di domenica 4 ottobre in Tensostruttura, dedicato al tema «Sentieri di Pace». Laboratori, giochi, spettacoli e momenti di animazione hanno offerto a bambini e genitori l’occasione di riflettere insieme sui valori della pace, della collaborazione e del rispetto reciproco.

Tra racconti, magia e animazione

Ad animare il pomeriggio sono stati Oreste Castagna di Rai Kids, insieme a Blessing, Mago Marcello e Mago Tornado. Attraverso racconti, magia e attività pensate per grandi e piccoli, gli ospiti hanno coinvolto il pubblico accompagnando le famiglie nel percorso dedicato al tema della pace.

L’assessore alle Politiche per la famiglia Mariarosa Cuciniello dichiara:

«La grande presenza di famiglie e bambini è stata il segnale più bello della riuscita di questa iniziativa. Abbiamo trascorso insieme un pomeriggio sereno e ricco di partecipazione, affrontando un tema importante come quello della pace attraverso attività capaci di coinvolgere i più piccoli. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e le associazioni che hanno collaborato con entusiasmo. Un ringraziamento particolare va ad Avis Magenta, che ha offerto la merenda a tutti i partecipanti».

Un appuntamento ormai consolidato

La Festa della Famiglia si conferma così un’occasione di incontro e condivisione per le famiglie della città, nel segno dei valori che l’iniziativa promuove da anni e attraverso momenti pensati per coinvolgere insieme grandi e piccoli.