Festa del solstizio, buona la prima: stasera il bis

Buona la prima per la festa del solstizio in villa Colombo. Domenica, grazie alla Casa delle culture, un'ottantina di persone si sono alternate nel paco della villa per musica, teatro e laboratori volti a festeggiare l'arrivo dell'estate.

Festa del solstizio, buona la prima

Soddisfazione dell'assessore Luca Aloi, alla regia della due giorni di festa insieme a Totem e Casa delle culture. "Spazi grandi, bosco e gestione hanno consentito il distanziamento e gruppi separati all'aperto nel massimo della sicurezza. Il tempo non ha aiutato, ma comunque alta l'adesione. Grazie anche al presidio di Croce Bianca. Un plauso alla Casa delle culture".

Stasera il bis

Solstizio come segnale di ripartenza, per la città e per le tante associazioni: stasera, lunedì 21, si fa il bis in villa Naj oleari con Totem.

Nel parco di Villa Naj Oleari, dalle 20 alle 23, Festa Europea della Musica: allievi vs Maestri; alle 20 The best in concert, performance degli allievi vincitori di concorsi nazionali. Alle 21 Arie del Solstizio, a cura dell'Ensemble Musicale dei Maestri Totem.