El Yiyo, genio del flamenco contemporaneo, debutta in città con «Entre Rosas»

Venerdì 27 novembre il nuovo spettacolo del ballerino spagnolo, organizzato da Flamenco Preziosi e Comune. L'ingresso è gratuito.

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Il flamenco contemporaneo internazionale arriva per la prima volta a Magenta con El Yiyo. Venerdì 27 novembre, alle 21, il Teatro Lirico ospiterà la prima assoluta di «Entre Rosas», il nuovo spettacolo del ballerino spagnolo, tra i nomi più importanti della scena flamenca internazionale. L’evento è organizzato da Flamenco Preziosi e dal Comune di Magenta, che hanno scelto di offrire gratuitamente l’appuntamento al pubblico.

El Yiyo al Teatro Lirico con «Entre Rosas»

«Entre Rosas» è un progetto personale dell’artista, un viaggio attraverso il desiderio, l’amore, la donna e le radici che rimangono anche quando il tempo cambia ogni cosa. Uno spettacolo in cui flamenco, passione e mistero si intrecciano e il corpo, attraverso i suoi rituali, racconta ciò che le parole non riescono a esprimere. Ballo, canto, chitarra e percussioni si incontrano sul palco e, per la prima volta, El Yiyo affianca alla danza una parte interpretativa inedita. La rosa accompagna l’intero percorso come simbolo di vita, sensualità, fragilità e trasformazione.

Una compagnia di artisti spagnoli

Insieme a El Yiyo si esibirà una compagnia di artisti di primo piano della scena flamenca spagnola: le ballerine Cynthia Cano e Azahar Tortajada, le voci di José del Calli e Antonio Manuel Zúñiga Ferrer, la chitarra di Ramón Amador Heredia e le percussioni di Juan Amaya Amador.

Il Comune sostiene l’iniziativa, che arricchisce la proposta culturale cittadina e conferma il ruolo del Teatro Lirico come punto di riferimento per la produzione e l’ospitalità di eventi di alto profilo artistico e internazionale. La prima assoluta di «Entre Rosas» si inserisce nel percorso di valorizzazione del teatro e della stagione 2026-2027, la cui programmazione prenderà avvio proprio a novembre con un cartellone che intende coniugare tradizione, innovazione e apertura ai linguaggi della scena contemporanea.

Il sindaco Luca Del Gobbo commenta:

«Siamo particolarmente orgogliosi che Magenta e il nostro Teatro Lirico siano stati scelti per ospitare la prima assoluta di “Entre Rosas”, il nuovo spettacolo di un artista di fama internazionale come El Yiyo. Si tratta di un evento esclusivo che impreziosisce l’offerta culturale della città e si inserisce idealmente nell’avvio della stagione 2026-2027 del Teatro Lirico, confermandone la centralità nel panorama culturale del territorio. La nostra Amministrazione crede fortemente nel valore della cultura come occasione di crescita, partecipazione e incontro. Per questo, insieme agli organizzatori, abbiamo voluto offrire gratuitamente questo straordinario appuntamento a tutti i cittadini e agli appassionati, affinché un evento di livello internazionale possa essere vissuto e condiviso dal più ampio pubblico possibile. Magenta si conferma così una città capace di accogliere e promuovere proposte artistiche di qualità, rendendo il Teatro Lirico sempre più un luogo aperto, vivo e protagonista della vita culturale della comunità».

Chi è El Yiyo

Miguel Fernández Ribas, in arte El Yiyo, ha iniziato a ballare a sette anni nei locali di flamenco di Barcellona e a undici era già impegnato in tournée internazionali. Nel 2022, insieme a Belén López, ha aperto la sfilata Dior Cruise 2023 in Plaza de España a Siviglia, con un omaggio a Carmen Amaya. Nel corso della sua carriera ha costruito un linguaggio scenico personale attraverso spettacoli come «Flamenco de Sangre» (2016), «A contratiempo» (2018), «El Yiyo & su Troupe» (2020), «Jubileo» (2022) e «A mi aire» (2025), unendo la forza delle radici a uno sguardo contemporaneo.

L’organizzazione e i sostenitori

L’evento è prodotto da Flamenco Preziosi, realtà fondata da Eleonora Preziosi tra Milano e Madrid e dedicata alla produzione e alla promozione del flamenco in Italia, in Spagna e all’estero. L’attività comprende la produzione di spettacoli ed eventi, la rappresentanza di artisti e la direzione creativa, con l’obiettivo di portare il flamenco di qualità fuori dai circuiti abituali e farlo conoscere a nuovi pubblici.

Preziosi dichiara:

«Collaborare con un artista immenso come El Yiyo è un onore. Con “Entre Rosas”, chi lo conosce lo scoprirà in vesti nuove, e chi non lo ha mai visto potrà conoscerlo attraverso il suo spettacolo più intimo».

Lo spettacolo è realizzato con il sostegno di FlamencoModa Milano di Annalisa Iuliano, che dichiara:

«Il flamenco è da sempre al centro del mio lavoro e della mia passione. Sostenere la prima assoluta di Entre Rosas significa accompagnare un artista come El Yiyo in un momento importante del suo percorso. Siamo felici di farlo qui, a Magenta».

L’appuntamento è per venerdì 27 novembre alle 21 al Teatro Lirico, in via Cavallari 2. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.