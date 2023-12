Due comunità unite per l’ingresso del nuovo parroco don Marco Prandoni

Due comunità unite, quella di San Giovanni e quella di Sant’Ambrogio ad Nemus a Passirana di Rho, per l’ingresso ufficiale del nuovo parroco don Marco Prandoni che dai primi giorni del mese di settembre si sta occupando delle due comunità religiose.

Nato a Busto Arsizio prima di arrivare a Rho è stato coadiutore a Nerviano

Don Marco è nato nel 1966 a Busto Arsizio, è diventato sacerdote nel 1998 e prima di arrivare a Rho nel mese di settembre è stato per alcuni anni vicario parrocchiale presso la comunità pastorale «San Fermo» di Nerviano.

Il primo appuntamento è per domenica alle 16.30 il secondo alle 18

Un doppio appuntamento quello di domenica che inizierà alle 16.30 nella chiesa di Passirana dove si terrà la celebrazione dei Vespri e l’adorazione eucaristica. L’ingresso ufficiale a San Giovanni avverrà, invece, durante la Messa delle 18 con la celebrazione d’ingresso alla quale, oltre ai parrocchiani e ai fedeli del quartiere, parteciperanno anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle Forze dell’ordine della città.

Entrambe le celebrazioni presiedute da monsignor Luca Raimondi, vescovo e vicario della zona pastorale di Rho.

Dopo la Messa nella chiesa di via Chiminello le due comunità, quella di San Giovanni e quella di Passirana si ritroveranno nella palestra sotto la chiesa per festeggiare insieme il sacerdote che ha preso il posto di don Michele Di Tolve, chiamato da Papa Francesco a Roma per ricoprire il ruolo di vescovo di Orrea e seguire il Seminario Pontificio di San Pietro.