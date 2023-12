Scippata mentre va ai mercatini di Natale, malvivente rincorso e bloccato dagli agenti della Polizia Locale

Scippa una signora che stava andando al mercato di Natale che si sta svolgendo in queste ore in via Meda a Rho, le ruba il portafoglio e alla vista di una pattuglia della Polizia Locale scappa ma viene ripreso dopo 200 metri di corsa.

Lo scippo in via De Amicis nel centro storico di Rho

Erano da poco passate le 11 di questa mattina quando una pattuglia composta da due agenti della Polizia Locale di Rho che stava effettuando un servizio di controllo del centro storico della città è stata attirata dalle urla di una donna di mezza età che stava percorrendo via De Amicis in direzione del centro dove si sta svolgendo il mercato straordinario di Natale.

La donna è stata avvicinata e fatta cadere a terra per rubarle il portafoglio dalla borsa

La donna era appena stata scippata da un giovane che l'ha avvicinata e dopo averle messo le mani nella borsa le ha rubato il portafoglio facendola poi cadere a terra. Uno degli agenti in servizio si è occupato delle condizioni della donna mentre l'altro si è messo a rincorrere lo scippatore

L'uomo è stato inseguito a piedi e bloccato dopo circa 200 metri di corsa

L'uomo è stato bloccato circa 200 metri dal punto in cui si è verificato lo scippo con il portafoglio della donna in mano. Ammanettato in mezzo alla strada è stato immediatamente accompagnato al vicino comando Savarino di Corso Europa mentre la donna che fortunatamente non ha riportato traumi ma tanto spavento è stata aiutata a rialzarsi e accompagnata a casa

Si tratta di un 22enne di nazionalità marocchina arrivato in Italia solamente da un mese

L'uomo fermato è A.S. di 22 anni arrivato in Italia solamente da un mese. Il giovane è stato denunciato dagli agenti del Comando rhodense e segnalato alla Prefettura.