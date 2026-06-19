«Donne e motori? Gioie e basta» arriva alla Biblioteca Marinoni

La quarta edizione della mostra fotografica «Donne e motori? Gioie e basta» approda nel cuore di Legnano.

«Donne e motori? Gioie e basta» fa tappa alla biblioteca comunale di via Cavour

Fino al 5 luglio gli spazi della Biblioteca civica Augusto Marinoni (via Cavour 3) ospiteranno infatti la tappa legnanese del progetto ideato da Elisabetta Cozzi, fondatrice e presidente del Museo Fratelli Cozzi, e promosso dall’associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi. Dopo aver fatto tappa in centinaia di sedi istituzionali e culturali, in Italia e all’estero, l’iniziativa torna a proporre una riflessione sul rapporto tra donne e mondo dei motori, con l’obiettivo di contrastare stereotipi e luoghi comuni. Tema della quarta edizione è «Uomini a fianco delle donne nel percorso per la parità: ritratti di alleanza». Gli scatti realizzati dalla fotografa Camilla Albertini ritraggono donne e uomini scelti per il loro impegno concreto nel superamento del gender gap, sottolineando come la parità di genere sia una responsabilità condivisa e non una rivendicazione esclusivamente femminile.

Per un cambiamento culturale basato su dialogo e collaborazione tra donne e uomini

L’iniziativa punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza del contrasto alla violenza e a promuovere un cambiamento culturale fondato sul dialogo e sulla collaborazione tra donne e uomini. A sostenerla sono numerosi partner istituzionali, tra cui Asi, Aci Storico, Fiva e Università Liuc. A questi si aggiungono il patrocinio di Aida (Associazione italiana donne per l’automotive), il patrocinio della Commissione europea, il supporto dell’onorevole Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, e la collaborazione con United Nation Women HeForShe.

Elisabetta Cozzi dichiara:

«È sempre un piacere per il Museo Fratelli Cozzi suggellare la collaborazione con la Città di Legnano. Portare la mostra nella Biblioteca civica Augusto Marinoni ha un valore specifico, poiché unisce luoghi storici del territorio restituiti alla cittadinanza grazie a progetti capaci di coniugare cultura e socialità».

Al Museo Fratelli Cozzi anche un corso gratuito di manutenzione dell’auto con Elena Spelta

L’esposizione è accompagnata anche da un’iniziativa pratica rivolta al pubblico femminile. Lunedì 15 giugno gli spazi del nuovo Museo_Officina del Museo Fratelli Cozzi hanno ospitato un corso gratuito di manutenzione dell’auto dedicato alle donne, alla presenza della vicesindaca di Legnano Ilaria Maffei. L’incontro, inserito nel progetto di car care «Shecandoit®» ideato da Elena Spelta («La gomma viola») in collaborazione con Autopromotec, ha affrontato temi come il controllo dei livelli, la verifica della pressione e dell’usura degli pneumatici, la manutenzione stagionale, l’utilizzo dei kit di emergenza e le procedure per la sostituzione della ruota. L’obiettivo era fornire strumenti utili per una gestione più autonoma e consapevole del veicolo, contribuendo a superare i pregiudizi che ancora accompagnano il settore della meccanica.