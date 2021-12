Dialogando con Alex Langer: un reading musicale dell'Ecoistituto

A Cuggiono

Andrà in scena martedì 21 dicembre 2021 alle 21 a Le Radini e le Ali di via San Rocco 48 a Cuggiono l'evento organizzato dall'Ecoistituto della Valle del Ticino "Provate a riaprire il mondo-Dialogando con Alex Langer". Si tratta di un reading musicale a cura di Walter Girardi - Live ambient guitar di Federico Calandra (Virus).

"A un quarto di secolo dalla sua scomparda continua a interrogarci"

Langer, venuto a mancare nel 1995, è stato, tra le altre cose, un politico, pacifista, scrittore, giornalista, ambientalista e docente.

Hanno spiegato dall'Ecoistituto:

"A un quarto di secolo dalla sua scomparsa, questo 'esile mito' del secondo Novecento italiano ed europeo, continua a interrogarci con la sua inquieta mitezza e le sue aperture, ma anche con tutta la sua radicalità. Langer non fu profeta, ideologo o legislatore, nonostante la sua spiccata capacità che in tanti gli riconoscono di anticipare molti dei nodi più importanti del nostro tempo. Non impone dogmi, verità preconfezionate da propinare a schiere di adepti e accoliti in silenziosa adorazione. Ci interroga piuttosto con la sua presenza/assenza spingendoci a rimettere in discussione la nostra parziale visione del mondo rovesciando le esitazioni, le nostre complicità anche involontarie e i nostri limiti, spingendoci soprattutto ad agire".