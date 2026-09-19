Da Bologna a Legnano per la solidarietà: “Healiade” arriva in città

Un raid, la Bike Life, la musica e lo spettacolo per trasformare una giornata di festa in un aiuto concreto. Domenica 20 settembre Legnano ospiterà la quarta tappa di “Healiade – Ride for Hope Celebration 2026”, manifestazione benefica organizzata dal Moto Club SS33 Sempione con il patrocinio del Comune di Legnano e della Fondazione Palio.

“Healiade – Ride for hope”

L’appuntamento unisce il mondo dei motori e quello delle due ruote a una serata al Teatro Tirinnanzi, con un obiettivo preciso: raccogliere fondi a sostegno del Trasporto solidale di Fondazione Heal e della Cooperativa Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona. L’iniziativa è stata presentata giovedì 17 settembre nella Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni. A illustrare il programma e le finalità della giornata sono stati Mario Brambilla, assessore al Welfare del Comune di Legnano, Renata Venturin, presidente del Lions Club Legnano Carroccio, Raffaele De Nicola, presidente del Moto Club SS33 Sempione, e Fabio Poretti, direttore della Scuola di musica Niccolò Paganini.

L’arrivo in piazza Mercato

Il programma prenderà il via alle 16 dal parcheggio dell’Hotel Poli di San Vittore Olona, sulla Statale del Sempione, da dove partirà il raid diretto a Legnano. L’arrivo è previsto alle 16.30 in piazza Mercato. Qui i partecipanti saranno accolti dalle autorità e sarà protagonista anche la Bike Life, con un contest organizzato dai giovani che praticano questa disciplina. Un momento che vuole dare spazio a una realtà giovanile spesso raccontata soprattutto per gli aspetti legati alla sicurezza e che gli organizzatori puntano invece a valorizzare anche come attività sportiva. Dopo il contest è prevista una passeggiata verso il Teatro Tirinnanzi, dove si concluderà la giornata.

Musica e spettacolo al Tirinnanzi

Alle 20 prenderà il via la serata solidale, condotta da Massy Pipitone. Sul palco saliranno Giancarlo Kalabrugovic, nei panni di Pino dei Palazzi, il Coro dell’Inclusione Giovani Zanzare e la Scuola di musica Niccolò Paganini. Ci sarà inoltre un ospite a sorpresa, la cui identità sarà svelata soltanto nel corso della serata. Il ricavato dei biglietti sarà destinato al Trasporto solidale di Fondazione Heal, che dal 2016 finanzia la ricerca nel campo della neuro-oncologia pediatrica e sostiene le famiglie dei piccoli pazienti. Il progetto di trasporto accompagna i bambini e i loro familiari nei luoghi di cura, offrendo anche un supporto alle famiglie in un momento particolarmente delicato. Una parte del sostegno andrà inoltre alla Cooperativa Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona, impegnata nell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità.

Una rete di realtà del territorio

“Healiade” nasce dalla collaborazione tra diverse associazioni e realtà. Accanto al Moto Club SS33 Sempione ci sono Lions Legnano Carroccio, Fondazione Heal, Insubria 4×4 e 4 Them. Collaborano inoltre Lions Castello Le Robinie, Lions Olgiate Olona, Rotary Club Castellanza, US Legnanese e ANC Legnano. Tra gli eventi collegati figurano anche Kustom Road e Off Road Expo. Per la serata al Tirinnanzi i biglietti sono in vendita a 11 euro. L’iniziativa punta così a mettere insieme sport, passione per le due ruote, musica e spettacolo per sostenere concretamente la ricerca e chi accompagna le famiglie dei piccoli pazienti.