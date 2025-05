Cresce l'emozione in vista del Palio: folla per l'iscrizione delle contrade

Cresce l'emozione a Legnano in attesa dell'ultima domenica di maggio.

L'iscrizione al Palio delle otto contrade

Con il proprio foulard al collo, nella serata di sabato 10 maggio le contrade si sono riversate in piazza San Magno e l'hanno colorata tra cori e inni di incitamento verso la propria contrada durante la seconda cerimonia di rito, manifestazione che apre le danze alla competizione, a due settimane ormai dal grande giorno.

L'investitura civile dei capitani di prima nomina

Dopo l'investitura civile dei capitani di prima nomina, ovvero Davide Gorletti di San Bernardino e Pietro Potestio di Sant'Erasmo, il supremo magistrato del Palio e sindaco di Legnano Lorenzo Radice ha consegnato alle otto contrade i brevetti e ha proceduto all'iscrizione di ognuna di loro, in ordine: San Martino, Sant'Ambrogio, San Domenico, San Bernardino, La Flora, San Magno, Sant'Erasmo e Legnarello.

"Otto cuori che battono nella nostra città"

Il supremo magistrato ha richiamato tutti a gran voce:

"Legnano! È sempre emozionante vedere questa piazza piena dei vostri colori. Le reggenze hanno appena giurato lealtà nella competizione e hanno promesso di fare il massimo per vincere, ma è importante ricordare che si compete per uno scopo comune. È bello vedere otto cuori che battono nella nostra città e la fanno vivere. Voi siete il cuore del Palio. In questo mese riempiamo la nostra città di cori e di colori, di feste nei nostri manieri. Dobbiamo essere orgogliosi dei nostri colori e del nostro Palio, perché dall'Alpe a Sicilia, ovunque è Legnano!".