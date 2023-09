Conto alla rovescia per la Pink Night Run

Manca ormai poco all'edizione 2023 della Pink Night Run Bareggio: l'appuntamento è per la sera di venerdì 8 settembre 2023.

La Pink Night Run colora Bareggio

La manifestazione solidale inizierà alle 19 in piazza Cavour, quando si potrà procedere alle iscrizioni; mentre la corsa partirà alle 19.45. Il percorso si snoderà per le vie del paese per 6 chilometri.

La Pink Night Run Bareggio nasce come iniziativa dell'associazione Donna; all’iniziativa hanno collaborato anche il Comune di Bareggio, la sezione Avis e la Protezione Civile. Tanti anche altri volontari impegnati nell’iniziativa benefica, tra cui la Pro loco, l’Auser e la Croce Verde di San Pietro all’Olmo.

Al centro c'è la solidarietà

Al termine della corsa sarà presente un punto ristoro e verranno premiate una serie di categorie: le prime tre donne, i primi tre uomini e il gruppo più numeroso.

Il ricavato della manifestazione andrà a sostegno della casa famiglia Spirito Santo di Trecate (Novara) e altre iniziative benefiche a favore delle donne in difficoltà.

(In copertina la partenza dello scorso anno)