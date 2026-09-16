Concorso musicale internazionale Franco Sioli, ultimi giorni per iscriversi

Ultimi giorni per iscriversi alla terza edizione del Concorso musicale internazionale Città di Legnano, promosso da Ensemble Amadeus, Fondazione comunitaria Ticino Olona e Comune di Legnano con il sostegno della Fondazione Famiglia Legnanese e dei Rotary club del Distretto 2042.

Concorso musicale internazionale

Le domande dovranno essere presentate entro lunedì 12 ottobre attraverso il sito www.ensembleamadeus.org, dove sono disponibili anche regolamento e modalità di partecipazione. L’iniziativa, nata dalla volontà postuma del baritono legnanese Franco Sioli e promossa da Donatella Pinciroli, si rivolge ad artisti provenienti da tutto il mondo e mantiene anche per questa terza edizione la suddivisione in due categorie.

Debuttanti e giovani talenti

La categoria Debuttanti – Premio «Franco Sioli» è riservata a cantanti di qualsiasi nazionalità e senza limiti di età. I selezionati avranno la possibilità di debuttare in ruoli d’opera e concertistici nelle produzioni della Stagione Itinerari musicali 2026/27 dell’Orchestra e Coro sinfonico Amadeus. In programma «La Traviata» di Giuseppe Verdi e la «Messa in Do maggiore Op. 86» di Ludwig van Beethoven. Sono previste anche masterclass di preparazione e premi fino a 500 euro.

La categoria Giovani – Premio «Talento Emergente» è invece aperta a musicisti, cantanti, strumentisti ed ensemble tra i 14 e i 39 anni, senza limitazioni di genere musicale. Sono previste sezioni dedicate al canto classico e lirico, al pianoforte «Gino Ielo», alla musica classica e alla musica contemporanea. I finalisti si esibiranno dal vivo durante il Concerto di gala e il pubblico sarà chiamato a partecipare alla scelta del vincitore. In palio attestati, concerti retribuiti nell’ambito della Stagione Itinerari musicali e premi speciali per le diverse categorie.

La finale al Tirinnanzi

Il gran finale, con il Concerto di gala e la cerimonia di premiazione, è in programma domenica 8 novembre al Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi. La scorsa edizione ha permesso a oltre venti giovani finalisti di debuttare nei concerti della Stagione Itinerari musicali, giunta alla 16esima edizione e forte di oltre 40 appuntamenti ogni anno tra concerti sinfonici e da camera, tournée nazionali e internazionali e rappresentazioni di opere liriche integrali, con oltre 20mila spettatori. La stagione è sostenuta anche da Bcc Busto Garolfo e Buguggiate e Ccr Insieme Ets. Nel corso della serata finale sarà inoltre assegnato il premio speciale «Ambasciatore Amadeus per la Musica», che consentirà a un giovane artista di partecipare a una tournée in Giappone nell’estate 2026, con le spese coperte, grazie al sostegno del Rotary club di Nishi-Amakusa e Amakusa.

«Investimento sul merito e sul futuro»

Sara Borgio, assessora con delega a Cultura e Intercultura, Parità e Inclusione del Comune di Legnano, sottolinea:

«Questo concorso è la dimostrazione tangibile di come la sinergia tra Istituzioni, realtà del Terzo settore e mondo culturale possa generare valore reale per il territorio. Offrire ai giovani musicisti un contesto di prestigio in cui esprimersi, confrontarsi e mettersi alla prova è un investimento sul merito e sul futuro. A nome di tutta l’Amministrazione comunale ringrazio Fondazione comunitaria Ticino Olona, l’Ensemble Amadeus e la Famiglia Legnanese per l’impegno profuso per l’organizzazione e porgo i migliori auguri a tutti i partecipanti».

«Un albero venuto su da un seme quasi invisivile»

Salvatore Forte, presidente della Fondazione comunitaria Ticino Olona Ente filantropico, commenta:

«Siamo ovviamente molto contenti perché è come vedere un albero venuto su da un piccolo seme quasi invisibile. Del resto questo è il lavoro principale della nostra Fondazione: creare occasioni per mettere in circolo risorse umane e materiali che possano durare nel tempo. Da quello che poteva essere un semplice momento per ricordare un grande musicista come Franco Sioli è nato un concorso che sta crescendo anno dopo anno. Se poi pensiamo che è un’occasione per promuovere il lavoro giovanile la soddisfazione è ancora maggiore».

Apprezzamenti per l’iniziativa arrivano anche da Piermarco Locati, presidente della Famiglia Legnanese, partner del concorso fin dalla prima edizione, che ha sottolineato la sensibilità dello storico sodalizio verso le iniziative rivolte ai giovani.

Nella foto di copertina: un momento della seconda edizione del Concorso musicale internazionale Città di Legnano, intitolato alla memoria di Franco Sioli