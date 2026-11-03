Concorso Franco Sioli, i giovani talenti della musica al Teatro Tirinnanzi

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Tempo di premiazioni per la terza edizione del Concorso musicale internazionale Città di Legnano, dedicato alla memoria del baritono, pianista e oboista legnanese Franco Sioli.

Concerto di gala e premiazione del Concorso Franco Sioli

Domenica 8 novembre, al Teatro Tirinnanzi di Legnano, si terranno infatti il Concerto di gala e la cerimonia di premiazione dei vincitori della competizione. L’appuntamento, curato dall’Ensemble Amadeus, rappresenta il momento conclusivo del concorso giunto alla terza edizione e rivolto a musicisti provenienti da diversi Paesi. Il programma prevede le esibizioni dei finalisti del Premio Franco Sioli, riservato ai giovani cantanti selezionati per i ruoli della «Traviata» di Giuseppe Verdi e della «Messa in Do maggiore Op. 86» di Ludwig van Beethoven. Spazio anche al Premio Talento emergente, dedicato ai giovani musicisti tra i 14 e i 39 anni, nelle diverse categorie previste dal concorso. Per questa sezione sarà il pubblico presente in sala a poter esprimere il proprio voto, contribuendo alla scelta del vincitore.

Per favorire l’incontro tra giovani talenti e mondo della musica

La competizione nasce dalla volontà postuma del musicista legnanese Franco Sioli ed è promossa dall’Ensemble Amadeus, dalla Fondazione comunitaria Ticino Olona e dal Comune di Legnano, con il sostegno della Fondazione Famiglia Legnanese e dei Rotary club del Distretto 2042. Il concorso offre ai partecipanti occasioni di crescita e visibilità, con la possibilità per i selezionati di prendere parte alle produzioni della stagione Itinerari musicali 2026/27 dell’Orchestra e Coro sinfonico Amadeus. Anche questa terza edizione si propone quindi di favorire l’incontro tra giovani talenti e mondo della musica, nel ricordo di un artista che ha lasciato un segno nella vita culturale cittadina.

Informazioni per partecipare alla serata dell’8 novembre

Il Concerto di gala è in programma domenica 8 novembre alle 20.30 al Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnanzi, in piazza 4 Novembre 4/A. L’ingresso prevede un’offerta consigliata di 10 euro oppure la prenotazione, a sostegno dell’iniziativa. Le prenotazioni sono disponibili fino a sei ore prima dell’inizio dell’evento. Successivamente sarà possibile presentarsi direttamente all’ingresso, fino a esaurimento dei posti disponibili. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono consultabili sul sito dell’Ensemble Amadeus.

Nella foto di copertina: un momento della cerimonia di premiazione della seconda edizione del Concorso musicale internazionale Città di Legnano in onore di Franco Sioli