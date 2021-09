Ambiente

La ciclo carovana di “Extinction Rebellion” in marcia per il capoluogo lombardo con lo scopo di attirare l'attenzione sui temi ambientali

In bici da Torino a Milano contro i cambiamenti climatici. L'occasione è quella del prossimo PreCop26 a Milano, l’evento preparatorio al 26° vertice Onu sul clima di Glasgow.

Cambiamenti climatici: in bici da Torino a Milano

L'evento è stato coordinato dal movimento Extinction Rebellion. I ciclisti sono partiti il 25 settembre da Torino ed oggi, 27 settembre, hanno raggiunto la città meneghina, passando anche dal ponte di Boffalora. Una ciclo-carovana di protesta che anticipa il PreCop 2026 che si terrà a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre.

La ciclo-carovana

Lo scopo della ciclo carovana di cittadini in bicicletta è chiara: sensibilizzate una volta di più sul tema del cambiamento climatico. Comunicare a tutte le persone che incontreranno: "L’urgenza e la gravità del collasso climatico ed ecologico”. E ancora: "L'ultimo Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) ha avvertito come ormai non esista più alcun luogo sulla Terra esente dall'impatto del collasso ecologico".