Domenica 5 settembre 2021 Busto Garolfo festeggia il gemellaggio con Senise.

I tradizionali festeggiamenti per il gemellaggio

È in programma domenica 5 settembre la tradizionale Festa del Gemellaggio che celebra la storica amicizia tra il paese in provincia di Milano e la cittadina lucana in provincia di Potenza. Il sodalizio dura da 44 anni le celebrazioni sono organizzate dal Gruppo San Rocco per il Gemellaggio,

Il programma

Dovendo rinunciare alla classica proposta al parco comunale e alla presenza degli ospiti di Senise, la festa del gemellaggio 2021 è stata concentrata nella sola giornata del 5 settembre con due importanti appuntamenti: alle 11 la Messa solenne in onore di San Rocco celebrata da don Ambrogio Colombo con la partecipazione della corale nella chiesa parrocchiale di Busto Garolfo, seguita dall’intrattenimento musicale della banda Santa Cecilia in piazza Lombardia; alle 13 il pranzo sociale all’osteria San Giuseppe.