Un dialogo tra immagini e parole, tra luce e versi, tra emozione e tecnica: è questo lo spirito della mostra “Foto e Poesia” che sarà inaugurata sabato 14 giugno alle ore 17 nella sede di Ccr Insieme Ets, in via Verdi 19 a Busto Garolfo.

Taglio del nastro per la mostra "Foto e poesia"

L’esposizione, realizzata dal FotoClub La Rotondina di Nerviano, rappresenta uno dei momenti più attesi della proposta culturale estiva dell’associazione bustese.

Il progetto, nato da una collaborazione tra il Circolo Socio Culturale Hobbisti e il FotoClub La Rotondina, ha coinvolto 41 fotografi, tutti soci del club nervianese, in un’affascinante sfida artistica: trasformare una poesia in una fotografia. Ogni partecipante ha ricevuto un breve testo poetico – selezionato tra autori di epoche e stili diversi – e ha avuto il compito di reinterpretarlo visivamente, restituendone lo spirito attraverso un’immagine rigorosamente in bianco e nero.

Una grande profondità interpretativa

Il risultato è una galleria di scatti che non solo dimostra l’abilità tecnica dei fotografi, ma ne rivela anche la profondità interpretativa. Ogni immagine è il frutto di un percorso personale, un’eco visiva di versi che si fanno luce, ombra, silenzio, materia. Il bianco e nero, scelto come vincolo espressivo, diventa cifra poetica ed elemento unificante, capace di evocare suggestioni intime e potenti.

«In questo dialogo tra immagini e parole, ritroviamo il senso più autentico della comunità, che come banca locale sosteniamo da sempre: valorizzare il talento, offrire spazi di espressione e costruire bellezza insieme», ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «Gli artisti hanno dato vita a una suggestiva posa visiva della nostra umanità. “Foto e Poesia” è un progetto che unisce due forme d’arte in un linguaggio universale, capace di parlare direttamente alle emozioni. La fotografia, con il suo sguardo sensibile, e la poesia, con la sua forza evocativa, ci ricordano quanto sia importante coltivare la comunità in cui viviamo perché cresca anche dal punti vista culturale».

La mostra sarà visitabile fino a luglio, con aperture settimanali il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 21 alle 22. “Foto e Poesia” non è solo un’esposizione fotografica, ma un invito a osservare la poesia con occhi nuovi, a lasciarsi condurre dall’immagine verso il verso, e viceversa. Un’occasione per chi ama la fotografia, la letteratura e l’arte nelle sue forme più autentiche.

Il commento di Maria Carla Ceriotti

«Promuovere la cultura significa creare occasioni di incontro, di crescita e di condivisione. Con la mostra “Foto e Poesia” vogliamo dare spazio all’arte che nasce dal territorio e per il territorio, valorizzando la passione, la sensibilità e il talento di chi si mette in gioco per raccontare emozioni e pensieri attraverso la fotografia», ha dichiarato Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «Il nostro impegno culturale nasce dalla convinzione che la bellezza, quando è accessibile e partecipata, diventa un bene comune».

Con questo appuntamento, CCR Insieme Ets, braccio operativo della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che gestisce anche la mutua di comunità dei soci della banca, conferma il proprio impegno nella promozione culturale locale, offrendo spazi e opportunità a progetti originali e partecipativi, capaci di coinvolgere artisti e pubblico in un percorso comune di bellezza e condivisione.