Branduardi, conto alla rovescia per la serata evento: quasi 1.500 posti già prenotati

L'appuntamento con il cantautore è per sabato 12 settembre all'oratorio Sacro Cuore. Prima dello spettacolo un pre-show con diretta streaming e quattro documentari dedicati al paese.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato e il dato sulle prenotazioni conferma l’attesa: sono quasi 1.500 le persone che hanno già prenotato un posto per assistere al concerto di Angelo Branduardi, in programma sabato 12 settembre alle 21 all’oratorio di Busto Garolfo.

Quasi 1.500 persone per Branduardi

L’appuntamento con il tour «Il Cantico» rappresenterà il momento clou delle iniziative promosse dalla Comunità pastorale in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Il concerto dell’artista originario di Cuggiono si prepara dunque ad attirare pubblico anche da fuori paese, confermando le premesse di un evento che ha richiesto una macchina organizzativa importante. Saranno circa 80 le persone impegnate nella serata tra volontari, collaboratori, tecnici e operatori, mentre la Protezione civile contribuirà alla gestione dell’accoglienza e della sicurezza. L’appuntamento è fissato alle 21, ma l’evento prenderà il via già nel tardo pomeriggio, con un programma pensato per accompagnare il pubblico verso il concerto.

Dalle 18.30 il pre-show in diretta

La novità di questa fase finale dell’organizzazione è infatti il pre-show, che inizierà alle 18.30 con una diretta streaming e webradio di oltre due ore. A curarla saranno Radio Openspace e i giovani della Comunità pastorale, attraverso il canale YouTube dell’Unità pastorale di Busto Garolfo e Olcella e quello di Radio Openspace. Fino all’inizio del concerto si alterneranno giovani e meno giovani, chiamati a raccontare le proprie esperienze legate alla preparazione dell’evento e a raccogliere testimonianze tra i protagonisti della serata. Il concerto di Branduardi, invece, non sarà trasmesso in streaming.

Quattro documentari per raccontare Busto Garolfo

Una parte centrale del pre-show sarà dedicata al territorio. Nel corso della serata saranno infatti proiettati quattro video-documentari realizzati dal Gruppo di Ricerca Storico locale e dai ragazzi della Social Crew dell’oratorio. L’obiettivo è raccontare la storia di Busto Garolfo a chi arriverà per il concerto da fuori paese e, in alcuni casi, anche da fuori provincia. Una scelta che amplia ulteriormente il significato dell’appuntamento: non soltanto una serata musicale, ma anche un’occasione per presentare il paese e il suo patrimonio a un pubblico più ampio.

Dalla storia all’arte, fino alla musica

«Il Cantico» rappresenta il momento conclusivo del percorso che la Comunità pastorale ha dedicato durante l’anno alla figura di San Francesco d’Assisi, affrontandola attraverso diversi linguaggi: dalla storia all’arte, fino alla musica. Dopo gli incontri e le iniziative organizzate nei mesi scorsi, sarà quindi Branduardi, particolarmente legato alla figura del santo di Assisi, a chiudere il percorso con uno spettacolo costruito attorno al «Cantico delle Creature» e alla figura di Francesco.

L’appuntamento è per sabato 12 settembre all’oratorio maschile di Busto Garolfo, con il pre-show in presenza a partire dalle 19 e la diretta online già dalle 18.30. Il concerto inizierà alle 21.

Nella foto di copertina: Angelo Branduardi in concerto a Cuggiono il 29 giugno 2024