Bareggionauti: altri due corsi gratuiti per i giovani

Martedì 14 febbraio 2023 a Bareggio è cominciato il corso gratuito di comunicazione digitale: ora sono pronti a partire altri due laboartori.

Bareggionauti: il corso di comunicazione digitale

È iniziato martedì 14 febbraio il laboratorio gratuito di comunicazione digitale e social media rivolto ai giovani promosso da Bareggionauti.

Il corso si terrà ogni martedì dalle 18 alle 20 negli spazi del Comune di Bareggio. In particolare sono previsti 15 incontri in presenza, a cui si aggiungeranno anche lezioni da remoto. Il laboratorio è dedicato ai ragazzi dai 15 ai 25 anni e riguarderà la comunicazione online l'elaborazione di grafiche, la gestione di pagine social e lo sviluppo di un sito web.

I prossimi laboratori

Il 2 marzo partiranno altre due iniziative gratuite rivolte ai giovani: si tratta di quello teatrale e di quello musicale.

I corsi si terranno ogni giovedì dalle 18 alle 20 all'auditorium Madre Teresa di Calcutta in via Madonna Assunta a San Martino di Bareggio. Si tratta di 15 incontri per il laboratorio teatrale e 10 per quello musicale per ragazzi dai 15 ai 25 anni.

Il progetto cofinanziato da Regione

Aveva spiegato il sindaco Linda Colombo al momento della presentazione del laboratorio di comunicazione digitale: