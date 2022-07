Regione Lombardia finanzia il progetto per i giovani

Regione Lombardia ha deliberato un contributo da 40mila euro per finanziare "Bareggionauti", il progetto per i giovani voluto dall'Amministrazione comunale

Il finanziamento di Regione Lombardia

A dare l'annuncio della buona notizia è stata il sindaco Linda Colombo: il progetto presentato per il bando regionale “Giovani Smart” rientra tra quelli finanziati. Da Regione Lombardia arriverà dunque un contributo di 40.000 euro per “Bareggionauti. In viaggio alla ricerca di parole, suoni e partecipazione”.

“Il progetto prevede una serie di azioni per coinvolgere i giovani del territorio valorizzando il loro talento e le loro inclinazioni: laboratori artistici di teatro, musica e street/web art, un percorso legato alla cinematografia, interventi formativi sugli strumenti multimediali/web e comunicazione, nonché attività di orientamento al lavoro/formazione dei giovani più fragili”, ha affermato l’assessore al Welfare Mimmo Bonomo

E il sindaco ha aggiunto