Barbero, prenotazioni in tilt: le scuse della Fondazione Palio

Attese di ore e prenotazioni interrotte per la lectio magistralis dell’11 novembre: verifiche in corso e rimborsi garantiti a chi non ha ricevuto conferma.

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Ore di attesa, procedure interrotte e prenotazioni non completate. Il click day per assicurarsi un posto alla lectio magistralis di Alessandro Barbero, in programma mercoledì 11 novembre alle 21 al Teatro Galleria di Legnano, si è trasformato per molti in una lunga attesa senza esito. E ora la Fondazione Palio di Legnano si scusa per i disservizi registrati giovedì 15 ottobre, quando l’apertura delle prenotazioni online ha mandato in sovraccarico la piattaforma.

Oltre 4mila collegamenti contemporanei per Barbero

A provocare le difficoltà sono stati, secondo quanto comunicato dalla Fondazione, «Oltre 4.000 collegamenti contemporanei» che hanno sovraccaricato il sistema, con attese di ore e interruzioni anche nella fase conclusiva della procedura. In molti hanno provato più volte a completare la prenotazione, senza riuscire a ottenere una conferma. L’interesse per l’incontro con il noto storico e divulgatore, chiamato a tenere una lezione sulla Battaglia di Legnano del 1176 nell’ambito delle iniziative per l’850esimo anniversario, si è rivelato particolarmente elevato. I posti disponibili per il pubblico erano circa 800, a fronte dei 1.258 complessivi del Teatro Galleria, una parte dei quali riservata a partner e sponsor.

Luca Roveda, presidente della Fondazione Palio di Legnano, dichiara:

«Comprendiamo l’amarezza di chi ha atteso e ripetuto la procedura senza un esito certo. L’elevato numero di accessi spiega il sovraccarico, ma non cancella il disagio. Volevamo offrire un’importante occasione culturale alla città: ci dispiace davvero per le difficoltà incontrate da tanti».

Prenotazioni chiuse, verifiche in corso

Al momento le prenotazioni sono chiuse. La Fondazione procederà alla verifica di quelle registrate e delle segnalazioni ricevute, per fare chiarezza sulle procedure rimaste in sospeso e sulle eventuali disponibilità residue. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito e sui canali ufficiali della Fondazione Palio. Attenzione anche a chi ha effettuato una donazione libera senza ricevere la conferma della prenotazione: in questi casi verrà verificato se il posto risulta comunque registrato. Qualora non fosse così, la somma versata sarà immediatamente rimborsata.

Roveda conclude:

«Interverremo rapidamente, in modo chiaro e concreto. Lo dobbiamo a chi ci ha dedicato il proprio tempo e accordato la propria fiducia».