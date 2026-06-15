Bandabardò e Modena City Ramblers insieme per un concerto gratuito

Una serata gratuita che mette insieme due tra le band più amate della scena folk-rock italiana. Il Rugby Sound Festival aggiunge un nuovo appuntamento al cartellone dell’edizione 2025 annunciando per domenica 5 luglio il doppio concerto di Bandabardò e Modena City Ramblers all’Isola del Castello di Legnano.

Bandabardò e Modena City Ramblers per il concerto gratuito del Rugby Sound

L’evento, organizzato da Shining Production con il patrocinio del Comune di Legnano, sarà a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria attraverso TicketOne e porterà sullo stesso palco due gruppi che da decenni fanno della dimensione live il loro marchio di fabbrica. Per l’occasione la Bandabardò presenterà il tour dedicato a “Se mi rilasso… collasso”, storico primo album dal vivo della formazione toscana, recentemente ripubblicato in una nuova versione rimasterizzata e disponibile per la prima volta anche in vinile. Un progetto che riporta al centro alcune delle canzoni più rappresentative del repertorio del gruppo, in un percorso che attraversa oltre venticinque anni di carriera e che comprende brani simbolo come “Manifesto”, prodotto da Riccardo Sinigallia, oltre all’omaggio a Lucio Battisti e Mogol con “Una giornata uggiosa”. Sul palco dell’Isola del Castello saliranno anche i Modena City Ramblers con il tour “Appunti Resistenti”, nato per celebrare tre importanti ricorrenze: l’80esimo anniversario della Liberazione, i trent’anni di “Materiale Resistente” e i vent’anni di “Appunti Partigiani”, album che conquistò il disco d’oro. Lo spettacolo proporrà sia i grandi classici della band emiliana sia nuovi brani dedicati ai temi della memoria, della Resistenza e dell’impegno civile, elementi che da sempre caratterizzano la produzione artistica del gruppo.

Da Tony Boy a Manu Chao passando per Madame e Salmo, la line up a oggi

La data del 5 luglio si inserisce in un’edizione particolarmente ricca del Rugby Sound Festival, manifestazione organizzata da Rugby Parabiago e Shining Production che dal 1999 anima l’estate legnanese richiamando migliaia di spettatori nell’area dell’Isola del Castello. Il programma prenderà il via il 2 luglio con Tony Boy, appuntamento già sold out. Il giorno successivo sarà la volta di Madame, mentre il 4 luglio spazio al format “Voglio tornare negli anni ’90”. Dopo il concerto gratuito di Bandabardò e Modena City Ramblers, il festival proseguirà il 9 luglio con Elio e le Storie Tese. Il 10 luglio toccherà ai Subsonica, accompagnati dai Casino Royale e da Tära, mentre l’11 luglio saliranno sul palco i Finley insieme a Teenage Dream. La seconda parte della rassegna vedrà protagonista Salmo il 16 luglio, con opening act affidati a 18K e Scar. Il 18 luglio sarà invece la volta di Zarro Night con la partecipazione speciale de Il Pagante. Gran finale il 21 luglio con Manu Chao, nome di punta di un cartellone che conferma ancora una volta la capacità del Rugby Sound di spaziare tra generi e pubblici differenti. Con l’arrivo di Bandabardò e Modena City Ramblers, il festival aggiunge così una serata dal forte sapore popolare, capace di intrecciare musica, energia dal vivo e repertori che hanno segnato la storia recente della canzone folk-rock italiana.

Nella foto di copertina la Bandabardò