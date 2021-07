L'iniziativa "I Love Shopping" si arricchisce: stasera, giovedì 22 luglio, appuntamento coi mercatini.

"Iniziative aggiuntive e concrete quali leve attraverso le quali le nostre imprese associate possano beneficiare di tangibili ed accresciute opportunità di visibilità, valorizzazione e, in questi termini, di introito- spiega Confcommercio Magenta e Castano Primo - Attraverso la pronta collaborazione garantita da una nostra impresa associata incaricata dell'organizzazione, in Piazza Liberazione e nelle immediate vicinanze della Via Mazzini, arrivano i banchetti espositivi che, siamo certi, assicureranno ancor più visitatori e clienti".

Arrivano i mercatini a rilanciare lo shopping serale