I Love shopping al via: negozi aperti ogni giovedì sera

I Love shopping prende ufficialmente al via: negozi aperti ogni giovedì sera a Magenta. Parte da oggi, giovedì 3 giugno, l'iniziativa promossa dalla nostra Confcommercio Magenta e Castano Primo finalizzata a valorizzare e promuovere, gratuitamente le attività commerciali ed i pubblici esercizi di Magenta.

Il patrocinio comunale

In ragione delle manifestazioni di interesse che continuano a pervenire il progetto ha raccolto anche l'importante patrocinio della Città di Magenta consentendo, in questo modo, anche l'azzeramento di ogni costo legato alla esposizione di materiale pubblicitario legato all'evento.

"L'obiettivo - spiega il segretario di Confcommercio Magenta castano Primo Simone Ganzebi - è conferire un segnale di ottimismo, fiducia, ma soprattutto di ripresa e riconquista di una tanto attesa “normalità” utile a dare la giusta e necessaria valorizzazione alle Attività Commerciali che hanno pagato prezzi gravosi in questa lunga emergenza sanitaria ma, anche, dare corpo a quella fondamentale commistione tra clientela e commerciante che rende vivo ogni piccolo Comune o Città. Il tornare a vivere, in piena sicurezza e in maniera serena e gioviale le Vie e Piazze, quali quelle della Città di Magenta, è fondamentale per uscire insieme da questo periodo così difficile".