Arriva la Magenta Run: attesi fino a 500 partecipanti

Domenica 31 maggio la prima edizione della manifestazione podistica competitiva e non: percorso di 10 chilometri tra le vie cittadine e partenza da viale Matteotti.

Dopo due anni di assenza, a Magenta torna una corsa podistica.

La Magenta Run riporta in città il grande podismo

Domenica 31 maggio infatti debutterà la Magenta Run, manifestazione competitiva e non competitiva su un percorso di 10 chilometri attraverso le vie cittadine, con l’obiettivo di coinvolgere sportivi, famiglie e pubblico in una giornata dedicata allo sport e alla città.

A presentare l’iniziativa è stata l’assessore allo Sport del Comune di Magenta Mariarosa Cuciniello, nel corso della conferenza stampa organizzata in vista dell’evento promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni Circuito Running Asd e Lago d’Orta Sport & Events, entrambe attive da anni nell’organizzazione di manifestazioni podistiche tra Lombardia e Piemonte.

“La richiesta è arrivata da tanti appassionati”

Cuciniello ha dichiarato:

“Dopo due anni di assenza, riportiamo finalmente una corsa a Magenta. La richiesta è arrivata da tanti cittadini appassionati di running e come Amministrazione non potevamo non raccoglierla. Sarà una giornata per tutta la città: non solo per chi corre, ma anche per chi farà il tifo lungo il percorso. Abbiamo scelto organizzatori esperti e un tracciato che attraversa diverse zone di Magenta, per creare un’atmosfera di allegria e appartenenza nel nome dello sport”.

Tracciato di 10 km con partenza da viale Matteotti

La Magenta Run si svilupperà lungo un tracciato cittadino di 10 chilometri. La partenza è prevista alle 9.30 da viale Matteotti. Il percorso attraverserà numerose vie della città, tra cui via Manfredo Fanti, via Renato Fucini, via Giacomo Leopardi, via Santa Crescenzia, via San Martino, via Roma, via Brocca, via Brenno Cavallari, via Volta, via Mazzini, via Milano, via Teano, via Trieste, viale dello Stadio, via Casati, via Maddalena di Canossa, via Elsa Morante, strada Castellazzo, via Romolo Murri, strada Robecco, via Cascina Peralza, via Primo Maggio, via Cozzi e via Bersaglieri d’Italia, con arrivo ancora in viale Matteotti. Gli atleti potranno inoltre utilizzare gli spazi del PalaMagenta come area servizi e spogliatoi.

Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 28 maggio

La manifestazione sarà omologata Fidal per la parte competitiva e sarà affiancata anche da una prova non competitiva aperta a tutti. Le iscrizioni online, disponibili sul sito circuitorunning.it, si chiuderanno giovedì 28 maggio.

L’obiettivo è di raggiungere tra i 400 e i 500 iscritti

Stefano Farciola di Lago d’Orta Sport & Events ha spiegato:

“Abbiamo voluto disegnare un percorso lineare, veloce e in grado di valorizzare tutta la città. La collaborazione con il Comune è stata immediatamente positiva e ci ha permesso di organizzare un evento curato sotto ogni aspetto. L’obiettivo per questa prima edizione è raggiungere tra i 400 e i 500 iscritti, ma crediamo che la manifestazione abbia tutte le potenzialità per crescere negli anni e diventare un appuntamento fisso per il territorio”.

Sicurezza, fluidità e coinvolgimento del pubblico

Anche Orfeo Pettinaroli di Circuito Running Asd ha evidenziato il valore organizzativo dell’iniziativa e il lavoro svolto sul tracciato cittadino, studiato per garantire sicurezza, fluidità e coinvolgimento del pubblico lungo tutto il percorso. Imponente la macchina organizzativa, composta da circa 85 volontari.

Comune e organizzatori chiedono ai residenti un po’ di collaborazione per le temporanee modifiche alla viabilità, che interesseranno la città per circa un’ora e mezza. Tutte le informazioni relative alle chiusure e ai percorsi alternativi saranno pubblicate sui canali ufficiali del Comune.

Nella foto di copertina: l’assessore Mariarosa Cuciniello insieme a Stefano Farciola e Orfeo Pettinaroli