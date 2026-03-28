Allo Spazio Incontro Canazza letture ad alta voce nella natura

Prenderà il via giovedì, 2 aprile, una nuova iniziativa allo Spazio Incontro Canazza a Legnano.

Allo Spazio Incontro letture ad alta voce nella natura

L’appuntamento sarà dalle 15.30 alle 16.30 all’interno del parco dello Spazio Incontro in via Girardi 27 B. L’iniziativa segue quella del “Gruppo di lettura ad alta voce” rivolta agli adulti, nata un anno va e capace da subito di suscitare un certo interesse e che continua tutt’ora, con una decina di persone che si incontra il primo e il terzo giovedì di ogni mese dalle 15 alle 16.30.

Uno scambio di lettura

Come funziona il Gruppo? Ciascuno porta un breve testo che lo ha catturato, coinvolto emotivamente o che lo ha incuriosito. E lo legge agli altri, che lo ascoltano, condividendo l’esperienza.

“E’ un processo comunicativo – spiegano i promotori – uno dà e l’altro riceve. Leggere ad alta voce è un incontro tra persone: io leggo a te e tu mi ascolti. È esprimersi e allo stesso tempo ascoltare, è un dare e ricevere”.

Tutti al parco

Da giovedì, il gruppo cambierà veste e si sposterà all’aperto.

“È un’iniziativa che vuole riscoprire i parchi, i giardini, i cortili che si trovano nel quartiere e, nello stesso tempo, vuole coinvolgere persone che hanno minor possibilità di avvicinarsi alla lettura – continuano – Immaginate una giornata di sole, un parco tranquillo e un gruppo di persone che si incontra per leggere insieme storie, saggi, romanzi, poesie, ricette, giornali ecc… condividendo i propri saperi e le esperienze di vita”.

L’iniziativa è aperta a tutti, sia che si voglia portare un proprio testo, sia che si preferisca semplicemente fermarsi ad ascoltare.

Per informazioni, è possibile rivolgersi ai numeri di telefono 03311910304 o 3939559186.