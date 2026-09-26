Alla scoperta della Banca del Tempo

Un pomeriggio per conoscere una realtà che da quasi trent’anni fa del tempo e del mutuo aiuto una forma concreta di condivisione. È quello organizzato dalla Banca del Tempo Auser Insieme di Legnano Aps-Ets per domenica 27 settembre alla Casa delle Associazioni di via Venezia 109.

Una banca dove si scambia tempo

L’appuntamento, dal titolo «Porte aperte alla Banca del Tempo di Legnano», prenderà il via alle 15.30 e avrà come filo conduttore «Suoni, sapori, saperi». La Banca del Tempo è un’organizzazione nella quale i soci mettono a disposizione competenze, attività e servizi, individuali o collettivi, scambiandoli attraverso gli «assegni ore». Promossa nel 1997 da cinque donne legnanesi, è stata tra le prime realtà di questo tipo nate in Lombardia ed è tuttora una delle più longeve. Oggi conta 53 soci, di cui 45 donne, e accanto allo scambio di tempo propone diverse attività di socializzazione pensate per favorire benessere e armonia. A raccontarne la storia, il funzionamento e i volti sarà il video «Chi trova il tempo trova un tesoro», proiettato alle 15.30.

Dalle spezie alla musica

Alle 16 sarà la volta de «La via delle spezie», a cura della socia Paola Reggiani, con piccoli sacchetti di spezie in omaggio. Alle 16.45 spazio alla musica con «Musica, Maestro», un intermezzo affidato agli allievi musicisti della Banca del Tempo, diretti dal socio Antonio Fallea. Alle 17.15, invece, tutti in pista con i balli di gruppo curati da Dorella Cobucci, per salutare insieme l’estate. Alle 18 è previsto il rinfresco.

Laboratori, libri e creazioni

Per tutta la durata dell’iniziativa saranno inoltre presenti diversi «angoli speciali». «Officina della fantasia e Portobello» proporrà creazioni artistiche realizzate dai soci e un mercatino del riciclo, mentre «Germogli di Comunità» presenterà talee e piantine offerte dagli iscritti. Ci sarà anche un set fotografico per scattare una foto ricordo. In collaborazione con Alveare Rosa sono previsti il laboratorio creativo per bambini «Polvere di curcuma, chicchi di pepe e mani in pasta» e «Cosa si nasconde nel sacchetto?», un gioco per adulti legato al tema delle spezie. Girolibri Legnano, invece, metterà a disposizione testi di vario genere letterario in regalo. L’iniziativa è aperta e per informazioni è possibile scrivere a bdt.legnano@libero.it oppure chiamare il 352.0389981.

Nella foto di copertina: la presidente della Banca del Tempo Auser Insieme di Legnano Annamaria Buono (al centro) insieme ad alcune socie dell’associazione